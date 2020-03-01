【財政預算案】4.5億推廣法治　司法撥款是否足夠？

2020/21年度的財政預算案中，財政司司長陳茂波表示將預留約4.5億讓律政司推行「願景 2030—聚焦法治」 計劃，以加深香港社會對法治概念的認識及實踐。法治是香港發展的核心支柱之一，推廣法治實屬必要，因此政府在過去幾年的財政預算案中也有為此預留款項。只是，健全的司法體系除了要推廣法治以外，司法制度的硬件、人手等都需要撥款支援，不容忽視。

在硬件設施層面，正如去年10月的審計報告指出，法庭的電子服務急待改善。法庭影音設施落後，引致法官、司法人員和相關使用者向司法機構政務處投訴。大部分影音提證裝置過時，解像度差，更有近半數的裝置在2016年時仍不能支持筆記簿型電腦或便攜式器材。顯然，這影響了聆訊期間的證據展示，需撥款改進。

而在資訊科技系統的應用層面，原定於2019年12月完成引入合法院案件管理系統，然而由於更改交付模式、人手流失率高、請人困難等問題，資訊改進工程一再延誤。其中有項目已近五年（57個月）的延誤。現在預計部分工作最快於今年3月完工，其餘的系統則要等到2022年8月或才能完工。

法院不少設施陳舊過時，急需更新。（資料圖片）

法治關乎公開、平等

資訊系統不但對司法工作的效率提升至關重要，法律相關資訊需要公開透明、便於市民接觸，也有助提高對法律及法治的認識。正如審計報告也指出，司法機構的網站可改善搜尋功能，提供更多判案書排序選項等，網站亦應該適用於流動裝置。在適用普通法的香港，判案書更是社會了解司法原則的重要渠道，理應便利市民查閱。因此政府應評估資訊系統引進的費用需求，予以相應的資助，克服諸如技術人員流失率高等問題，早日改善司法機構的資訊科技系統。

另一方面，在理想的法治社會，法律不能只為有錢人服務，或窮人在訴訟上會因為財力薄弱而不利。或許在電視劇和社會印象中，我們會對有錢人打官司佔優而習以為常，但現實並不應該如此。就此，刑事法律援助扮演重要角色，讓所有人不分貧富都可以獲得律師幫助。然而，法援的律師費卻一直為人詬病。形式法律援助是只適用於區域法院或以上法庭審訊的刑事案服務，代表被告出庭的律師和大律師每小時收費不超過1,900元，和市場律師費相差懸殊的情況下，不但難以吸引資深律師的加入，而且「貶低」了他人的專業積累。這問題社會不是第一天才提出，相關部門應盡快檢討香港的司法機制會否不利基層，並在政府的財政預中撥款解決問題。

香港優秀的司法體系是締造今日繁榮的基石之一。因此，政府不可吝嗇對此的維護，而除了撥款推廣法治外，更要看到如今存在的設施、系統、人力上的瑕疵，並予以改善。