選舉事務處撥款增5.78億　政制局：應付「可能」舉辦的區選及補選

區議會原定今年底舉行選舉，惟政府多次強調地方行政工作仍在檢討當中，故一直未有確實日期。不過立法會選委界議員謝偉俊留意到，選舉事務處新財政年度開支達14.15億元，較上個財政年度增加5.78億元，詢問當局開支詳細用途為何。



政制及內地事務局書面回覆指，地方行政檢討仍在進行中，強調會爭取早日完成檢討並適時公布詳情，局方又解釋增加的選舉撥款是為了「應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選」。



謝偉俊透過書面提問，問及為何選舉事務處在2023至24年度的撥款較2022至23年度有所增加，以及將預留多少人手編制負責區議會選舉。

政制及內地事務局表示，地方行政檢討仍在積極進行中，而建議細節仍有待進一步敲定，因此暫時未宜公開。政府會爭取早日完成檢討並適時公布詳情。至於選舉撥款增加，政制及內地事務局解釋，主要是因為須預留撥款應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選。

當局表示，截至2023年3月31日止，選舉事務處的人手編制共有310個職位，並預期在2023至24年度內，人手編制會逐步減至304個。選舉事務處同時亦會聘用約1,000名非公務員合約僱員（高峰期的最高合約僱員人數）以應付選舉需要。區議會一般選舉相關工作所需的人手已包括在上述編制內。

2022年度立法會補選去年開支8500萬 今年預留500萬

另外，當局亦透露2022年立法會選舉委員會界別補選的開支及預留撥款，指選舉事務處在2022至23及2023至24年度，為籌備和進行有關選舉的修訂預算及預留撥款分別約8,500萬元及500萬元。