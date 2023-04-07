反修例事件涉33人被通緝　25人棄保潛逃

撰文：馮子健
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2019年起的反修例事件中，有被拘捕人士沒有出席法庭聆訊而被通緝。民建聯立法會議員何俊賢問及，自《港區國安法》實施至今，多少人潛逃及被捕，促交代相關罰則。

警務處回覆指，截至2022年12月，與2019年反修例事件有關的10,279名被拘捕人士當中，有33‍人因未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有25人未有按擔保條件向警務處報到。

2019年起發生反修例風波。（資料圖片）

警方譴責棄保潛逃　稱會追查下落緝拿歸案

警務處又強烈譴責任何棄保潛逃、逃避法律責任的行為，表示會按實際情況，依法循不同途徑全力追查逃犯的下落，將其緝拿歸案，並追究其棄保潛逃的法律責任，以及繼續處理本身的案件。

罰則方面，警務處引述《刑事訴訟程序條例》(第221章)第9L條，獲准保釋的人如無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押，即屬犯罪。一經循簡易程序定罪，可處罰款7.5萬元及監禁6個月，而一經循公訴程序定罪，則可處任何款額的罰款及監禁12個月。

此外，懲教署署長黃國興回應梁毓偉查詢時指，截至3月3日，有66名21歲以下在囚人士及221名21至25歲在囚人士，涉及2019年反修例事件，而2021及2022年因反修例事件而還押在懲教院所的人士分別有518人和373人次。

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