反修例｜蕭澤頤憶前線執勤情況惡劣　需穿尿片當值　六重傷警復工

反修例示威事隔三年，警務處處長蕭澤頤於港台節目重提當年情況，憶述當年部份前線警員需着上成人紙尿片當值，「有人廁所都去唔到」，但眾人士氣高昂，有警員受傷後仍然不願放假休息，希望齊上齊落。



他續指，當年有六名警員嚴重受傷，包括斷指、被淋潑腐液，甚至被追斬，各人曾休養100至900多天病假，但至今已全數復工，惟部份人仍需定時覆診。



蕭澤頤又稱，當年不少年輕人每日花四至五個小時從社交媒體接收資訊，但有不少假消息、假新聞，批評有人造假新聞抹黑政府及警隊。他表示，現時警隊發現失實內容後，會於兩小時內澄清，以免失實資訊被當作事實。



+ 5

蕭澤頤今早（8日）於港台節目《舊日的足跡》表示，無人料到會爆發2019年的社會運動，當年從中汲取了不少經驗，包括行動策略、裝備等，現時回想在處理上可以做得更好。他續指，不少年輕人每日從社交媒體收取資訊，隨時花上四至五個小時，但對方不少文宣抹黑政府及黑警，充斥假新聞、假消息。

入商場借廁所受阻 要在街上進餐

蕭續指，經歷反修例事件，在公關方面學到更多，現時一旦出現假資訊，目標在兩小時內澄清，「任何一啲失實資訊，我哋畀自己一個要求，就係兩個鐘頭內一定要澄清，因為你唔去澄清嘅時候呢，有啲人就慢慢以為係事實」。

主持人又提到，反修例示威期間，曾聽聞警員需穿上成人紙尿片當值。蕭澤頤承認有關說話，並指當年前線警難以如廁，亦只能在街上進餐，情況惡劣，但反而令各人更堅毅，士氣更高昂。

你（主持人）頭先話有啲同事可能連廁所都去唔到，因為當其時，我哋甚至乎想借個廁所，入個商場借個廁所都入唔到。我哋食飯，我哋啲同事亦都好多時喺街上面去食，個情況係惡劣嘅。 警務處處長蕭澤頤

警務處處長蕭澤頤（資料圖片）

不過咁講，咁惡劣底下，好多同事更堅毅，士氣更高昂，有啲同事甚至乎受咗傷，佢哋係唔想放病假，佢哋係好希望盡快，返去前線同其他同事齊上齊落。 警務處處長蕭澤頤

梁鎮賢，又稱「小虎sir」（左），在執勤時被腐液濺傷。（資料圖片）

6名警員重傷 個別休養900多日

蕭澤頤又提到，當年有六名警員嚴重受傷，包括被淋潑腐液的「小虎Sir」、有警員被咬斷手指，更有人曾被追斬。他續指，六人分別休養100至900多天，現時已全數復工，但部份人仍不時需覆診，例如有顴骨被打裂，眼睛有時會發炎。他又指，「小虎Sir」現時身體仍痛楚需覆診，但仍然充滿毅力，希望在前線工作。

近年香港未再有大型示威遊行，蕭澤頤指，《基本法》賦予相關自由，並指其實亦有人舉行集會。他強調，相關自由一直未變，申請遊行時警方仍然會按風險評估，公共秩序等評估。