關愛隊預算為2.26億　需增加職位應付工作　區議會則未有定案

現屆區議會任期將於今年年底完結，經民聯立法會議員吳永嘉問及地區行政檢討工作進展如何。民政及青年事務局回覆指，正與政制及內地事務局進行檢討，範圍包括非政權性區域組織的職能、組成、產生辦法、選舉安排等。有關工作是兩個決策局整體工作的一部份，因此未有就人手開支作獨立計算，會爭取早日完成並適時公布詳情。



多個區議會議席懸空。(資料圖片)

區議會334議席懸空 節省2.8億公帑

經民聯立法會議員劉業強則問及，現時區議會議席懸空數字及涉及金額。民青局指，截至2023年3月1日，第六屆區議會有334個議席懸空，在2022至23財政年度涉及減少約2.8億元的預算開支。 由於相關議席只是暫時懸空，18區區議會秘書處的人手編制及開支預算未有因而縮減。

關愛隊需增設25個有時限的公務員職位

多名立法會議員亦問及關愛隊資助安排。民青局回覆指，政府將於2023年首季率先在荃灣和南區成立「關愛隊」，其餘16區的「關愛隊」亦已於2023年3月13日開始接受報名。政府會為「關愛隊」提供部份資源，於2023至24年度的預算開支約2.26億元。

人手方面，民政事務總署在2022至23年度會運用現有資源應付「關愛隊」的相關工作，並於2023至24至2024至25年度增設合共25個有時限的公務員職位，額外人手每年涉及開支約2,200萬元。

互委會解散津貼為870萬元

互助委員會計劃方面，民青局交代指已於2023年1月1日終止，於2022至23年度，互委會的經費津貼（包括季度經費津貼及一次性解散津貼）預算總開支約870萬元。民政事務總署從2023至24年度起不再預留撥款作有關開支。