荃灣、南區關愛隊名單公布　兩區均有競爭　建制派組織獲選

政府公布荃灣、南區關愛隊遴選結果，兩區均有競爭，最終由具建制背景的組織獲選。



《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

政府表示，遴選的工作分為兩個階段，第一階段評審申請團體的資格，第二階段由通過首階段遴選的團體，就不多於三個小區提交服務建議書。兩個階段的遴選工作均須通過兩層架構，即由民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」及由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」審批，以確保遴選程序透明公正。

荃灣19區有27團體申請 南區17區33團體申請

荃灣區合共有19個小區，共收到27個團體申請，當中有23個團體通過第一階段評審。而有22個團體在第二階段提交了23份服務建議書，最終有19份建議書獲選。

南區方面共有17個選區，有33個團體申請，24個團體通過第一階段評審。有18個團體在第二階段提交了合共24份建議書，最終有17份獲選。

「地區關愛隊」將會參與法治教育工作。（資料圖片）

獲選名單所見，獲選者多有明顯建制派背景，不少組織曾經在疫情期間聯同建制派的社區抗疫連線向市民派發物資，例如荃威的孢子關懷、荃灣中心的荃景圍婦女會、梨木樹西的荃灣葵青區婦女會、海濱的海濱居民促進會。綠楊則由建制派前區議員林發耿擔任會長的綠怡會當選。梨木樹東區議員陳琬琛早前曾表示有意申請關愛隊，在公布申請條件後最終決定不遞交申請，而該區最終是由建制背景的梨木樹居民協會獲選。

南區方面，海怡東、海怡西均由海怡半島婦女聯合會獲選，赤柱驗石澳由赤柱婦女會當選，鴨脷洲邨由香港南區婦女會當選，均是港島婦聯旗下組織。利東一、利東二均由建制青年組織南青鋒獲選，華貴獲選的華富服務中心為公屋聯會屬下組織。