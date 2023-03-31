地區關愛隊｜否認旨在協助建制扎根社區　朱立威：為何泛民不申請

撰文：馮子健
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施政報告提及成立關愛隊，荃灣及南區已經完成遴選，將與民政事務署簽訂協議。對於大部份關愛隊是建制派團體組成，香港島各界聯合會常務副理事長兼秘書長朱立威在香港電台節目稱，區議會是諮詢架構、關愛隊是民生網絡，不認為局方偏幫建制派，反問為何泛民人士不申請。荃灣東居民聯會主席、荃灣區議員文裕明則指，推廣國民教育、《港區國安法》的活動比較少做、經驗不算豐富，關愛隊運作後會與夥伴團體討論及推行。

朱立威。（鄭子峰攝）

8至12人決策　背後有50至100名義工協助執行

朱立威稱，南區當中10個關愛隊有團體會員，扎根地區已久，會吸納年輕人擔任義工。他指關愛隊有KPI（關鍵績效指標），如未能達到指標可能會被扣減資源，至於每兩年有80萬至120萬元資助額，他表示未收到正式通知。他又稱，僅15%的行政費可用於聘請人手，他想將資源投入至社區，並不考慮聘請額外人手。

此外，他澄清關愛隊中8至12人是負責決策，但背後仍有50至100名義工負責工作，亦不會因政府撥出資源而放棄尋找社會資源。對於有人稱關愛隊是政府協助建制派扎根地區，甚至支持參選區議會，他認為區議會是諮詢架構，而關愛隊負責民生網絡，不認同是偏幫建制派，反而指很多泛民前區議員被DQ後就在社區消失，同時沒有申請關愛隊。

荃灣區區議員文裕明。（鄧穎韜攝）

文裕明承認推廣法治經驗不豐富

文裕明指出，本身就有義工及地區服務經驗，認為關愛隊工作會駕輕就熟。不過，他指以前地區服務隨機、隨意，但是現時有KPI，以致培訓義工、撰寫報告等需要規範。額外服務方面，他指推廣《基本法》、《港區國安法》等經驗不豐富，會與夥伴團體商量。被問及區議員職務、關愛隊工作如何分辨，他指關愛隊更多是區內服務，區議會是諮詢架構及接受求助個案，相信工作實行後會更易分辨。

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