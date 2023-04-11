拆局｜夏寶龍要考察甚麼？為何仍以國務院職銜來港？

全國兩會上月閉幕後，中央宣布組建中共中央港澳辦公室，特區政府今日（11日）宣布國務院港澳辦主任夏寶龍本周四來港考察六天。今次是夏寶龍首度以官式身份來港，但為何夏寶龍並非以中央港澳辦職銜來港？



此外，夏寶龍今次考察之行長逹6天，明顯較過去港澳辦主任來港考察的兩、三天長，而港府的公布特別申明他會出席特區政府的全民國家安全教育日活動開幕典禮，有港區人大及學者相信他可能會就國家安全問題發表重要講話。



港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

據悉，夏寶龍今次訪港的具體行程仍在安排和磋商中，有港區人大指今次屬夏寶龍首度以港澳辦主任身份訪港，坦言暫時未收到通知會獲夏寶龍接見，但由於夏此行時間之長十分罕見，預料最終會安排與港區全國人大和政協委員。而立法會議員亦陸續接獲由特區國家安全委員會名義發出的邀請函，邀請出席星期六的全民國家安全日活動，預料屆時會有機會與夏寶龍會面。

港區人大：不排除參觀房屋或創科項目

此外，值得關注的是夏寶龍今次是來港「考察」，有人大代表估計曾經公開發言希望香港可告別劏房、籠屋的他，不排除會安排參觀一些與房屋有關的建設項目，如到訪公屋或簡約公屋項目。

而參照過去中央官員訪港，加上國家著重推動創新科技，可能亦會安排他到訪大學或本港一些創科設施。

多名人大代表和全國港澳研究會顧問劉兆佳亦相信，夏寶龍雖以國務院港澳辦主任身份來港，但不要忘記日後中央港澳辦與國務院港澳辦是一個機構兩個牌子，也相信他此行有履行中央港澳辦職責如調查研究、督促落實的含意。

劉兆佳亦認為，夏龍寶今次的考察某程度反映中央政府強化對港的領導，留意特區政府落實「一國兩制」的進展及了解香港各方面發展。他預料類似的考察日後會常規化。

宋小莊：或就區議會改革再聽意見

全國港澳研究會理事、宋小莊教授認為，夏寶龍可能會就區議會改革再聽意見，不排除會與地區人士會晤，他形容國安問題與區議會改革是交叉重叠地進行。他指《香港國安法》訂立至今，香港的維護國家安全工作上的進展也許未達標、「不夠勤力」，包括尚未完成《基本法》23條立法工作，預料夏寶龍可能會在這方面作出提點。

劉兆佳：為23條立法作民意舖墊

而港府暫時公布的夏寶龍訪港行程，亦只有一項：出席特區政府舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮，劉兆佳指若夏寶龍當日發表講話，將顯示中央對維護國家安全的要求和指導意見，有助提升香港社會對國安形勢和對維護國家安全的職責的認識。

他坦言，若由夏寶龍就國家安全工作在港發言，肯定會令本港社會更加關注國家安全議題。他又指，本港已非首年舉辦國家安全教育日活動，惟過去的調子較低，今次由夏寶龍發言，加上現時中美關係更越緊張，及最新的台海局勢，香港在維護國家安全面對的挑戰會越來越大，責任也越來越大，中央或許認為有必要進一步提升香港社會的國安意識，也能為《基本法》23條立法做更好的民意舖墊。

至於為何在組建中共中央港澳辦後，夏寶龍仍以國務院職銜訪港？是否意味他會出掌中央港澳辦，劉兆佳則表示目前仍難下定論。而宋小莊則認為，中共中央港澳辦公室組建需時，加上現時國際形勢複雜，也導致香港情勢不斷有改變，相關組建也要有針對性，不排除要耗時數月才能完成組建工作。