從中央文件看夏寶龍來港調查研究　「難題」兩字是重點

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍，將於明日（13日）一連6日到訪香港，日前在一個會議上發表講話，表示要「大興調查研究，充份運用黨的創新理論研究，解決港澳領域的新情況新問題」。



今次夏寶龍的行程可說是極度機密，截至今日中午，不少立法會議員、人大政協均回覆未收到會面通知。不過，從中央中央辦公廳一份文件，可以看到夏寶龍來港的一些原則和目的。



港澳辦主任夏寶龍將於4月13日起來港考察6天。（資料圖片）

訪港6日行程保密 目前僅知道周六早上活動

昨日（11日）早上9時，特區政府發出新聞公告，指十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，將於4月13日至18日來港考察，並出席特區政府周六（15日）舉辦的香港全民國家安全教育日活動開幕典禮。然而除了周六國家安全教育日活動，外界甚至政界暫時未能知道其他活動詳情。

近年中央官員落區探訪，未必會事先通知傳媒。例如2021年9月時任中聯辦主任駱惠寧到訪漁船、劏房戶、數碼港，以及到深水埗街坊福利會會堂視察中資企業的「醫療服務進社區」活動，均沒有事先通知本地傳媒採訪，行程保密。

周一會議講話 「大興調查研究」是重點

而港澳辦在4月10日（周一）召開「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會」，夏寶龍在會上發表講話，並於今日發出新聞稿，可看出今次訪港的部份工作重點。他表示，要「大興調查研究，充份運用黨的創新理論研究，解決港澳領域的新情況新問題；堅持真抓實幹，推動港澳發展取得新成就；深入檢視問題，抓好整改落實。」

此部份可看出，夏寶龍來港調查研究，了解到港澳領域新問題之後，再運用黨的創新理論研究去解決問題，並且要深入檢視這些問題，要整改現有工作，真正落實工作。

2021年9月，時任中聯辦主任駱惠寧探訪「籠屋」住戶，事前亦無通知傳媒採訪。（中聯辦）

中央文件：調研既報喜又報憂 聽真話、察實情

「大興調查研究」是夏寶龍講話的重點，而這亦是去年中以來，中共中央要求各地區的工作重點。中共中央辦公廳在3月19日印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》（下稱《方案》），仔細列出調研的要求、內容和方法，「難題」兩字就是工作重點。

《方案》的總體要求是「從群眾中來、到群眾中去」，過程必須從實際出發，「聽真話、察實情」，「有一是一、有二是二，既報喜又報憂，不唯書、不唯上、只唯實」。「不唯書、不唯上、只唯實」是出於前任中共中央副主席兼中國政務院副總理陳雲，他在1990年解釋說這是唯物論：「不唯上，並不是上面的話不要聽。不唯書，也不是說文件、書不要讀。只唯實，就是只有從實際出發，實事求是地研究處理問題，這是最靠得住的。」

《方案》的總體要求還有：「必須堅持問題導向，增強問題意識，敢於正視問題、善於發現問題，以解決問題為根本目的，真正把情況摸清、把問題找準、把對策提實，不斷提出真正解決問題的新思路新辦法。必須堅持攻堅克難，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，勇於涉險灘、破難題，知難而進、迎難而上，把調查研究成果轉化為推進工作、戰勝困難的實際成效。」

▼內地領導層近年經常到地方調查研究各項問題及發展成果▼



非提出發展方向 而是搞清楚主要情況和重點問題

至於調研內容，《方案》列出多達12項，然而重要的是要搞清楚這12大方向的「主要情況和重點問題」，以及「長期未解決的老大難問題」。由此可見，今次夏寶龍來港的調查研究，並不是為各界提出香港發展的方向，而且觀察、聆聽、記錄和研究在政策執行、推動社會發展當中的各項難題。

六大工作步驟 認清問題、深化研究、監督改進

至於調查研究之後，根據《方案》還有後續工作。文件列出了調研的六大步驟，首先是提高認識，制定調研方案，再開展調研。收集意見、了解情況之後，第四步是深化研究，「特別是對那些具有普遍性和制度性的問題、涉及改革發展穩定的深層次關鍵性問題，以及難題積案和頑瘴痼疾等，要研究透徹、找準根源和癥結。」

研究所有難題之後，就要着手解決問題，列出清單、責任單位和完成時限。最後還要督查回訪，跟進措施成效，並要注意發現和解決新的問題。

港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

多到困難地方調研 「四不兩直」不作秀

由此可見，調研工作並不是一次就算，而是長期工作，並且會持續監察成效。其實《方案》亦透露了今次夏寶龍訪港保密工作，除了因為保安等理由之外，亦要顧及效果。

《方案》工作要求其中一點，就是要「輕車簡從，厲行節約，不搞層層陪同」，「要採取『四不兩直』方式，多到困難多、群眾意見集中、工作打不開局面的地方和單位開展調研，防止嫌貧愛富式調研。」「四不兩直」是指「不發通知、不打招呼、不聽彙報、不用陪同接待，直奔基層、直插現場」，也就是突擊訪問，「要力戒形式主義、官僚主義，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓點水式調研，防止走過場、不深入」。可以預期，夏寶龍在港的考察將會低調進行。

從《方案》可以想到，調查研究要有效果，「四不兩直」和保密十分重要，可以想像特區政府和協助機構，為了讓夏寶龍了解推進發展、落實政策時的各項難題，必須安排探訪最真實的一面，「聽真話、察實情」，以免出現「作秀式」調研，相信在行程安排上要煞思量。