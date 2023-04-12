夏寶龍：大興調查研究　解決港澳領域新情況新問題

明天來港展開6天考察行程的國務院港澳辦主任夏寶龍，於星期一（10日）出席港澳辦召開的學習貫徹習近平新時代特色社會主義思想主題教育動員大會上提到港澳問題，指要大興調查研究，充分運用黨的創新理論研究解決港澳領域的新情況新問題，堅持真抓實幹，推動港澳發展取得新成就。



他呼籲全個港澳辦的幹部要深刻認識開展主題教育是進一步增強擁護「兩個確立」、做到「兩個維護」政治自覺、思想自覺、行動自覺的迫切需要，是進一步發揚鬥爭精神、不斷開創港澳工作新局面的迫切需要，是進一步推進全面從嚴治黨、鍛造港澳工作「鐵軍」的迫切需要。



港澳辦主任夏寶龍（港澳辦網頁）。

根據港澳辦網站，夏寶龍以中央港澳工作領導小組常務副組長兼領導小組辦公室主任、國務院港澳辦黨組書記兼主任的身份出席動員大會。他在會上強調，全辦黨員要深刻領會學習習近平書記重要話的精神，要加強組織領導，壓實主體責任，發揚嚴實作風，強化督促指導，教育引導黨員幹部把煥發出來的學習工作熱情轉化為攻堅克難、幹事創業的實際行動，一步一腳印把黨的二十大關於港澳工作的決策部署落實好，推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

胡文容：港澳辦黨組「同題共答」做好全程指導

出場動員大會的還包括中央第二十三指導組組長胡文容和副組長于春生、港澳辦黨組成員施克輝、楊萬明、王靈桂和向斌，而楊萬明和王靈桂同時身兼港澳辦副任。胡文容則指出，國務院港澳辦黨組深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，牢牢把握主題教育總要求，第一時間成立主題教育領導小組，明確目標要求、教育重點、職責分工，充分體現了政治自覺和政治站位。中央指導組將堅持原則、嚴格標準，與港澳辦黨組「同題共答」，做好全程指導、全面指導，確保主題教育取得實際成效。

中央第二十三指導組成員，國務院港澳辦機關副處級以上黨員幹部，事業單位領導班子成員參加會議。