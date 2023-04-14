夏寶龍考察香港｜飲早茶提到《大風歌》　值得愛國治港者細味

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍周四（13日）抵港，今早到九龍灣一間湭店食飲早茶，與「茶客」工聯會立法會議員鄧家彪交流。鄧家彪分享說，夏寶龍席間以劉邦《大風歌》勉勵在場人士，又關心他的眼疾。



欣賞地區人士不問回報的表現

鄧家彪說，很喜歡關愛隊的「關愛」兩字，認為很有意思，又對地區人士不問回報的表現表示欣賞。他指夏寶龍以《大風歌》勉勵在坐各位，值得一眾愛國治港者細味。

同場的民建聯立法會議員顏汶羽則表示，香港由亂及治後，正在由治及興的階段，作為愛國治港者，如何可以守四方是值得深思。他說，完善選舉制度後，亦多了不同專業、行業精英服務香港，服務社會，議員也要善用各界力量令香港再度發光發亮。

夏寶龍4月14日去九龍灣飲早茶



漢初劉邦打敗項羽，接着以戰爭、誅殺、廢國等手段消滅異姓諸候，在平定英布之後，在故鄉沛縣的一場酒會唱起《大風歌》：

大風起兮雲飛揚 威加海內兮歸故鄉 安得猛士兮守四方 劉邦《大風歌》

習近平文章提大風歌談責任：守堤官員若決堤就跳塘自盡

國家主席習近平2005年擔任浙江省委書紀時發表文章《領導幹部必須做到「守土有責」》，說《大風歌》的意思是要有一批人來守土，負責站崗放哨，強調領導幹部要有強烈責任感。他提到：「清代守錢塘大堤的塘官，當時是四品官，與知府享受一樣的待遇，待遇很高。但是有一條，就是不能決堤，如果決了堤，不等皇帝來找他算帳，他就跳塘自盡了。」

文章說領導幹部要敢於負責：「保一方平安，強一方經濟，富一方百姓，真正做到守土有責。」

夏寶龍4月14日去九龍灣飲早茶，離開後訪問茶客



問候鄧家彪眼疾 麥美娟：地區工作係咁無得休息

鄧家彪去年11月初突然看東西有黑影，發現原來是視網膜脫落，立即做手術，有一段時間未拆紗布即回到在立法會工作。當時他接受《香港01》查詢亦說，醫生指很難回復100%視力。

在飲茶期間，夏寶龍亦關心鄧家彪眼睛康復情況，同場的民政及青年事務局局長麥美娟則向夏寶龍解釋說：「地區工作就係咁樣，冇得休息。」