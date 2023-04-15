全民國家安全教育日升旗儀式　陳國基：維護國家安全人人有責

今日（15日）是全民國家安全教育日，保安局早上帶領轄下紀律部隊及各紀律部隊青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，在香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮，保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤及香港特區維護國家安全委員會秘書長區志光等官員亦有出席。



早上8時，國旗、區旗除除升起，奏唱國歌時，一眾出席者肅立。陳國基致辭時表示，維護國家安全人人有責，香港實施《香港國安法》及有效推行，讓國家安全獲有力保障。



今日，保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊，會在5所紀律部隊訓練學院舉行開放日，民政及青年事務局、民政事務總署及轄下18區民政事務處會舉辦活動；當局亦派贈60000本全新國家安全繪本至全港小學。



陳國基指，今日是《香港國安法》實施後第三個全民國家安全教育日，今年以「國家安全穩定繁榮基石」為主題，他指出，青年是國家及香港未來、希望及棟樑，亦是維護國家安全中堅力量，今日儀式由紀律部隊聯同屬下的青年團體和其他青少年制服團隊一同參與，展現年輕一代愛國愛港情懷、國家安全意識及責任感。

陳國基又指，自《香港國安法》頒布實施以來，香港維護國家安全的法律制度及執行機制有效推行，國家安全得到有力保障，香港得以進入由亂到治，走向由治及興的新階段。香港今年「全民國家安全教育日」的主題，與國家主席習近平講話一脈相承。陳又強調，香港社會各界務必團結一致全面準確實施《香港國安法》，捍衛國家安全。