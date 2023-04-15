夏寶龍考察香港｜遊行非表達訴求唯一方式　區議會不能成禍港註腳

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（15日）出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，與特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄致開幕辭。



夏寶龍、李家超和鄭雁雄都提及2019年反修例事件，同稱香港不能再亂。夏寶龍更稱遊行不是表達訴求的唯一方式，區議會亦不能再被反中亂港勢力操弄。



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夏寶龍：修例風波慘狀不可再重演

夏寶龍致辭時說，2019年反俢例事件，「黑暴」打砸搶燒殺，企圖將香港從祖國分裂出去。雖然2019年沒有得逞，但仍是永遠抹不去的傷疤，是慘痛的記憶，懸在頭上的警鐘每時每刻都警醒，修例風波慘狀不可再重演。

李家超致辭時亦提到2019年反修例事件，指當時有人用不同武器和汽油彈襲擊警察、焚燒無辜市民、破壞公共建築，形容香港跌入暴力深淵，嚴重癱瘓交通，生活受影響。但國安法生效後，中央果斷出手扭轉2019年黑暴亂象，現時香港已經全面復常、已經動起來，呼籲市民珍惜穩定局面，全面拼發展。

鄭雁雄說2019年是鬧劇

而鄭雁雄則說2019年是鬧劇，港獨就是死路、攬炒就是絕路、反中是自絕出路，而地下黨勾仍然伺機而動，所以「有人建議這個法不立、那個法取消，不管是否好心，都是草率。」

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對於國家安全和表達意見的訴求，夏寶龍說兩者不衝突，但遊行不是表達訴求唯一方式。他稱過去的環保、民生遊行很容易被騎劫，誘發社會對抗，認為社會應該包容，求同存異理性溝通。

夏寶龍在提到反修例事件時提出多個反問句，當中亦提到區議會：「我們還能容許香港再亂起來嗎？還能容許『港獨黑暴攬炒』再橫行嗎？還能容許修例風波這種慘狀再上演嗎？還能容許區議會再被反中亂港分子操弄，成為禍害香港的『註腳』嗎？不能，絕對不能。」