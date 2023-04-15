國家安全教育日｜夏寶龍：區議會不能再被反中亂港勢力操弄

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍周四（13日）起至下星期二（18日）來考察香港六日，今日（15日）到了第三日行程。夏寶龍早上出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，是目前唯一官方公開活動。



夏寶龍在主題講話中稱，香港的好局面來得不易，強調有國安才有港安，他又提到令他特別感動的是有公職人員面對外國無理制裁無畏無懼，要給他們特別的讚。



夏寶龍亦提到2019年修例事件，稱這是「港版顏色革命」，認為這是一口警鐘，每時每刻警醒香港不能再亂起來，不能再容許港獨及「黑暴」上演，區議會不能再被反中亂港勢力操弄。



夏寶龍4月15日出席全民國家安全教育日開幕典禮



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夏寶龍致辭時說，今天是第八個國安教育日，很高興與大家見面，希望與大家講心裡話。他指去年習近平主席視察香港發表一系列講話，語重心長講香港不能亂也亂不起，要排除一切干擾聚精會神謀發展。夏認為習近平主席講話對香港同胞深切關懷，維護國家安全推進「一國兩制」。

夏表示香港歷史與國家聯繫，香港人民戰勝災難和困難，近代香港被迫割讓，被日本佔領，被屈辱，回歸開啟新紀元，「一國兩制」空前成功，戰勝一切天災人禍，世界為之震撼。他認為外國容不得香港快速發展、容不得法治，對香港污衊。

他指2019年「黑暴」黑暴施虐，打砸搶燒殺，企圖將香港從祖國分裂出去。但香港與暴徒抗爭，獅子山精神讓香港浴火重生，由亂及治、由治及興。他表示付出艱辛努力代價換來的要倍加珍惜，要繁榮昌盛不要衰敗，要團結不要撕裂，要文明法治不要野蠻，是香港人共同心聲。

他又稱國安才港安，國安才家安，國安就是保「一國兩制」、保發展、保投資者利益，沒有國安穩定就難以發展。

他表示2019年沒有得逞，但是永遠抹不去的傷疤，是慘痛的記憶，懸在頭上的警鐘每時每刻都警醒，反問還可以修例風波慘狀再重演嗎，並直言不能。他表示任何勢力搞亂香港，香港人民和全國人民都不答應，特區政府中央政府不答應，熱愛和平、支持「一國兩制」的國際友人不會答應，呼籲要擦亮眼睛，共同守護香港美好家園。

夏寶龍稱，我們相信特區政府及管治團隊可以擔起治理香港的責任，如離開國家安全社會穩定，香港繁榮發展難以持續。他指看似平靜其實暗流湧動，需要時刻警惕街頭暴力重來，警惕軟對抗，海外活動，打自由民權等迷惑性不可調而輕心。

他又稱公務員要實幹，面對誓言，政府要深入基層聽取意見回應市民，令市民支持施政。

他指維護國安需要鬥爭、犧牲，司法機構多關心社會利益。面對美國的制裁，無畏無懼，為你們點個大大的讚。

他又稱愛國愛港的力量是香港支柱，暴力嚇不到壓不垮愛國愛港力量，2019年有人用良知行動守護香港。面對暴徒例如國旗丟到海裡等行為，有人重新升起國旗，自發組成護旗隊，實際行動彰顯愛國。

夏寶龍說，別有用心的人不願意看到香港好，反中亂港份子千方百計搞破壞，要提高警惕敵人，大家要好好把握助力特區政府有效解決深層次矛盾。

他又稱，香港很多優勢法律人才，維護國安都是首要任務，普通法也可以很好保護國安，包括《基本法》23條立法。

夏寶龍說，出台一條國安法就被外國抹黑，指外國戴有色眼鏡，又有卑鄙的人威脅法官，是對法治嚴重踐踏，野蠻無知。他稱國安法事實恢復了秩序、活力，證明國安法保香港，是守護神。司法法律界是香港守護者，法院依法對2019年阻嚇判決得到認同及支持。他說，一直相信特區對國安法產生的新問題準確實施。

他表示一個繁榮穩定香港對大家有利，付出會得到豐厚回報，香港優勢獨特，營商環境是全世界第一，優良環境不是那一個國家賞賜，而是國際認同。他表示，外國極力攻擊香港金融航運地位，提醒大家不要上當，國安法實施以來投資者信心更加增強，愈來愈多投資者看好香港環境準備在港投資。

他指香港是全體居民的家園，維護國安是所有人的責任，每個人都要自覺參與其中，五顏六色社會無論何種政治立場，尊重法律國安法都可以自由生活工作學習，都可以安心做自己的事情。

稱遊行不是表達訴求唯一方式

他表示，國安與表達利益訴求不衝突，遊行不是表達訴求唯一方式，過去環保民生遊行很容易被騎劫，誘發社會對抗，但社會應該包容，求同存異理性溝通。

他相信廣大香港青年成為有為、值得驕傲一代，未來有無限可能，如早上的太陽，儘早普照大地，任何職業都會「行行出人才」。他希望，港人以家國情懷為國家奉獻自己，追蹤夢想奮力打拼，香港由治及興之路會更有光彩。

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李家超致辭時指，2019年有人用不同武器和汽油彈襲擊警察、焚燒無辜市民、破壞公共建築，形容香港跌入暴力深淵，嚴重癱瘓交通，生活受影響，黑暴傷人歷歷在目，日子揪心之痛。他續稱立法會被癱瘓，阻礙政府施政，大量經濟基建無了期滯後，又指有人運用區議會等推動港獨，外部勢力與反中亂港串通。

李家超說，國安法生效後，中央果斷出手扭轉2019年黑暴亂象，現時香港已經全面復常、已經動起來，呼籲市民珍惜穩定局面，全面拼發展。

他指香港各機關會防範懲治預防國安問題，任何人都要遵守法律，維護國安，人人有責維護國安義務，有權享有國安，兩者不可分割。他表示警惕外部勢力用心不良抹黑、詆譭，要建立正向思維，落實國安法有利特區管控，一小撮人地下化經營，最近都有人煽動暴力被捕，危害國安都在潛伏。

李家超：會盡早完成《基本法》23條立法工作

就此，他表示會盡早完成《基本法》23條立法工作，虛假信息、眾籌活動會規範，會完善規管金融安全，同時要確保律政司不受干涉、法院審判不受干預。

他指要讓市民感受到更充實，又說國安法成功止暴制亂，但青年容易被煽惑，要培養青年價值觀。李家超稱，現時是新飛躍的關鍵期，要維護國安下，會進一步落實國安法，保障香港穩定局面，全力拼經濟發展競爭力，把握背靠祖國優勢，為中華民族偉大復興做貢獻。

他表示香港有祖國後盾，特區政府各界努力下，把握機遇做好國安事業，香港大有可為，對未來充滿信心。

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鄭雁雄：建議「這個法不立」的人都是草率

鄭雁雄致辭時指，治是興之精，興是治之本，興不成則治不久，由治及興，要牢記固治保興。他指必須做好四件事，要對過去混亂局面大徹大悟，再也不能搞錯方向，不能讓人利用蒙蔽。正如夏寶龍所言，要安定、團結、文明法治。他直言2019年是鬧劇，港獨就是死路、攬炒就是絕路、反中是自絕出路，地下黨勾仍然伺機而動。有人建議這個法不立、那個法取消，他指不管是否好心，都是草率。

他指外界對香港很多疑惑，美西方主導蠱惑，很多人疑惑。他說，特區政府在國際多個論壇，常常被問到國安法會否影響司法獨立，香港是否「一國一制」，這些疑惑都不成問題，但如何說明真相，需要大力氣加強對外界講好香港故事。

他指必須「治是興的鐵打兄弟」，實施國安法打擊了極少數人，保護極大多數，有良好的社會效果，國安法是由治及興的好伴侶、守護神。

鄭雁雄最後表示，維護國家安全永遠在路上，要不斷努力，要書寫嶄新的香港篇章。

駐港國安公署副署長李江舟致辭時則說，中央領導下，特區及市民堅定實施國安法，成為「一國兩制」里程碑，國家安全是定國安邦，沒有國安就沒有繁榮，香港好局面極為不易。堅決維護《憲法》和《基本法》，才能築起國安屏障。

夏寶龍4月14日考察香港第二日情況



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「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座在香港會議展覽中心舉行，今年教育日主題為「國家安全 穩定繁榮基石」，開幕典禮活動主禮嘉賓包括夏寶龍、行政長官及香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任及香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問鄭雁雄等人。

夏寶龍首天考察香港情況：

