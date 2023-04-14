夏寶龍考察香港｜晤社會各界　夏寶龍：一定要就23條立法

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日展開第2日考察行程，下午約4時許在中聯辦接見包括港區全國人大、政協在內的社會各界人士。據了解，夏寶龍在會面中指《基本法》23條立法是法律要求和責任，是一定要立法的。



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據悉，夏寶龍在會上亦呼籲要全力支持特首和特區政府，呼籲各界要加更團結。而會上有十三人發言，包括人大常委李慧琼、人大代表吳秋北、政協常委唐英年等何超瓊等。

唐英年（左二）指夏寶龍呼籲建制派團結，吳秋北（左一）則指會上有觸及23條立法（盧翊銘攝）

吳秋北指23條立法是憲制責任

人大代表吳秋北指，會面有涉及《基本法》23條立法，按他理解是要盡快推進23條立法工作，強調是憲制責任。他又指理解到加強國安警惕，現時香港局面不容易、要珍惜。他認為要警惕外部勢力。

人大常委李慧琼指，理解到愛國者要支持特區政府依法施政，要增強發展動能。她認為各領袖都要思考角色，繼續貢獻力量。

唐英年：夏寶龍呼籲建制派要團結

政協常委唐英年在會面後指，夏寶龍呼籲建制派一定要團結，令特區更有效率及不動搖。唐英年稱夏寶龍的訊息簡單：就是要團結。他指會議上有人大、政協、工會、宗教界代表。唐形容現時已經十分團結，得來不易的局面要繼續保持。

另一名政協常委何超瓊指夏寶龍的說話深刻，亦有提及團結。她認為夏寶龍關心香港各階層，深入了解民情，對話中反映夏關心港人福祉，認為他此行是親切了解港人恆常生活。

提早離開的全國僑聯副主席盧文端指，夏寶龍沒有發言，主要聽取不同界別意見。他認為中央定好港澳架構後，夏寶龍即訪問香港，是中央要準確掌握港澳情況，並非只是單靠中聯辦。他又形容夏寶龍務實、做事貼地、作風雷厲風行，期望夏結束考察行程後，能把香港的實際情況向中央滙報，也期望中央能加強支持香港，解決現有的民生問題。

而盧文瑞本身也沒有發言，但指有同鄉會等具代表性人士有發言，談及包括港鐵價錢、教育、房屋和青年就業等民生議題。

盧認為夏寶龍今次考察行程，最重要是調查香港實際情況，會上沒有談及香港最嚴峻或最迫切需要解決的問題。