夏寶龍指示威遊行非表達訴求唯一方式　宋小莊：唔係愈喊愈多奶

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（15日）致辭指出，遊行示威不是表達訴求的唯一方式。全國港澳研究會理事宋小莊分析指，中央不認為遊行示威可解決所有問題，遊行示威愈多亦並非愈好，以「阿媽湊仔」作比喻，稱「唔係愈喊愈多奶」。



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稱有很多途徑表達訴求 包括寫信給政府

宋小莊稱，香港曾經是遊行示威之都，反問過往是否因而解決了很多問題？他直言遊行示威雖然受到法律保障，但應有合理基礎及表達多人願望，否則連表達社會訴求都做不到。他又稱，其實很多途徑表達訴求及解決問題，如報紙發表文章、寫信予政府機構等，或許都比遊行示威容易表達訴求。

他又稱，政府應想辦法解決適當訴求，中央亦有駐港機構督促特區，如單純認為要以遊行示威解決問題，例如外國般凡事都上街遊行，最終引致衝突及流血事件，就是中央不想看到的情況。

宋小莊。（資料圖片／YouTube截圖）

地方行政是錯誤方向 區議會應回歸諮詢角色

對於夏寶龍稱區議會應回歸諮詢架構的角色。宋小莊稱本屆區議會變質，區議員作為公職人員應當宣誓，但不少人寧願放棄議席都選擇不作宣誓。他又稱，區議會擬涉及地方行政是錯誤的方向，雖然特區未宣佈改革方案，但理應回歸純粹諮詢架構功能，亦預料增加委任議席。

需就基本法23條立法 最低程度國安屏障未完成

至於夏寶龍發言指，社會仍存在暗湧。宋小莊解讀稱，並非完善選舉制度及設立港區國安法就天下太平，仍有不穩定因素，要警惕西方捲土重來。他又稱，其實本港未就《基本法》23條立法，情況如同「最低程度都未完成」，就算就23條立法後形成國安屏障，仍然非萬事大吉，需時時警惕及適時完善法例。