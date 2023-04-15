國安教育日｜李家超稱會盡早完成23條立法：不能低估危害國安風險

「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座今早（15日）在會展舉行，行政長官李家超稱，反中亂港勢力令香港無法無天，在《香港國安法》生效後，中央果斷出手扭轉亂象，但仍不能低估危害國安風險，須增憂患意識未雨綢繆。就此，李家超表示會盡早完成23條工作，而虛假信息、眾籌活動會亦規範，同時要確保律政司不受干涉、法院審判不受干預。



李家超4月15日出席全民國家安全教育日開幕典禮



李家超指，2019年有人用不同武器及汽油彈襲擊警察、破壞公共建築，他形容當時香港跌入暴力深淵，生活受影響，日子揪心之痛。他指，《香港國安法》生效後，中央果斷出手扭轉19年亂象，現時香港已經全面復常、已動起來，市民珍惜穩定局面，全面拼發展。

不過，李家超稱要警惕外部勢力用心不良抹黑、詆毀，因而要建立正向思維，落實國安法有利特區管控，而最近亦有人煽動暴力被捕，危害國安都在潛伏。

就此，他表示會盡早完成23條工作，虛假信息、眾籌活動會規範，會完善規管金融安全，同時要確保律政司不受干涉、法院審判不受干預。

李家超強調現時是新飛躍關鍵期，要維護國安下，會進一步落實國安法，保障香港穩定局面，全力拼經濟發展競爭力，把握背靠祖國優勢，為中華民族偉大復興做貢獻。

夏寶龍4月15日出席全民國家安全教育日開幕典禮

