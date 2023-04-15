國家安全教育日｜夏寶龍致辭全文：維護國家安全沒有「局外人」

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今日（15日）早上出席全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座，致辭全文如下：



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香港特別行政區維護國家安全委員會主席、

特別行政區李家超行政長官，

女士們，先生們，朋友們：

大家上午好！今天是第八個「全民國家安全教育日」，很高興有這樣一個機會與大家見面，我很願意就維護國家安全等話題同大家說一些心裡話。

去年7月1日在香港回歸祖國25周年之際，習近平主席視察香港發表一系列重要講話，對香港提出了殷切希望，語重心長地指出「香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展」。習近平主席的講話飽含著對香港、對香港同胞的深情關懷，極大增強了全體港人共同守護香港安寧、共創香港美好未來的信心和決心，為維護國家安全、推進「一國兩制」實踐行穩致遠指明了前進方向。

縱觀香港歷史，香港的命運從來都與祖國的命運緊密相連。這裡貫穿著一條主線是，香港人民戰勝重重災難、困難，不懼怕任何艱難險阻，英雄的香港人民創造了香港的歷史。近代以後，香港被迫割讓，被英國殖民統治150多年；抗日戰爭時期，香港又進入了被日本侵略者佔領3年零8個月的黑暗歲月，經受了無數磨難、屈辱和挫折。包括為了爭取早日結束殖民統治，香港人民挺起脊樑、奮起抗爭，同全體中華兒女一道進行了一場場氣壯山河的鬥爭，譜寫了一曲曲可歌可泣的史詩。回歸祖國後，香港開啟了歷史新紀元，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，當家作主的香港人民揚眉吐氣，戰勝各種天災人禍，創造了長期繁榮發展的奇跡，令世界為之讚嘆。但是香港內外敵對勢力容不得香港的快速發展和繁榮穩定，容不得香港人民生活在擁有法治、自由、民主的環境裡，千方百計地進行詆毀、污蔑、攻擊和破壞。特別是「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行、肆意進行打砸搶燒殺，甚至妄圖把香港從祖國再分離出去。對此，香港人民不屈不撓、不怕犧牲，勇敢地站出來與暴徒進行鬥爭，勇敢地守護香港家園，勇敢地捍衛國家安全。代代相傳的「獅子山精神」，一次次讓香港化危為安、浴火重生、續寫傳奇。

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當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段。這個好局面來之極為不易。這是中央全力支持得來的，是全體香港人民付出艱辛努力和巨大代價換來的，值得倍加珍惜、倍加呵護。香港要安定安寧，不要暴亂動蕩；要繁榮昌盛，不要凋敝衰敗；要精誠團結，不要對立撕裂；要文明法治，不要野蠻失序，這是全體香港人民的共同心聲。

事實告訴我們，「安」來「福」來，「安」是最大的福，「亂」是最大的禍。「國安」才能「港安」，「國安」才能「家安」。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮發展，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和根本福祉，就是保所有外國和內地來香港投資者的利益。沒有安全和穩定，一切都無從談起。「安」不是從天上掉下來的，也不是一勞永逸的。「修例風波」這場港版「顏色革命」雖然沒能得逞，但這是香港歷史上永遠抹不去的「傷疤」，是我們永久的痛，有人想抹去這段慘痛的記憶，這是不可能的。它是懸在我們頭上時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒着我們！試問，我們還能允許香港再亂起來嗎？還能允許「港獨」、「黑暴」、「攬炒」再橫行嗎？還能允許「修例風波」那種慘狀再上演嗎？還能允許區議會再被反中亂港分子操弄，成為禍害香港的「柱腳」嗎？不能，絕對不能允許！任何人任何勢力企圖搞亂香港、破壞香港，香港人民不會答應，全國人民不會答應！香港特別行政區政府不會答應，中央人民政府不會答應！所有外國來華的投資者、所有熱愛和平、支持「一國兩制」的國際友人也不會答應！大家要擦亮眼睛、時刻保持警惕、共同來守護香港這個美好家園。

我們相信，特別行政區政府及其管治團隊一定能夠擔起治理香港的主體責任。香港有很多「金名片」，它們記載着香港的輝煌，但是離開國家安全和社會穩定，不僅香港的繁榮和發展難以持續，已經取得的這些「金名片」也會喪失。現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固。大家需要時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」暗中作亂、警惕海外亂港活動倒灌香港，特別是一些反中亂港活動打着所謂人權、自由、民主、民生的幌子，極具迷惑性，切不可掉以輕心。香港18萬公務員是特別行政區政府的骨幹力量，應當齊心協力、擔當實幹、忠誠履職，以兌現自己的誓言，用實際行動換來香港安定繁榮，得到人民的褒獎。要廣開言路，深入基層聽取意見，解決實際困難和問題，形成政府及時回應市民訴求和市民支持政府施政的良性循環。維護國家安全、守護香港安寧是需要鬥爭的、是需要付出的、是需要犧牲的。香港行政、立法、司法機關都應展現出擔當，多考慮香港整體利益，多考慮香港人民福祉，在特別行政區憲制秩序和行政主導體制下各司其職、依法履職盡責。讓我特別感動的是，特別行政區許多公職人員為了國家的安全、為了香港的安寧、為了香港人民的福祉，面對美西方蠻橫無理的制裁和威脅，無畏無懼、頑強鬥爭，展現出特別行政區管治團隊的鬥爭精神和崇高境界，我給大家點個大大的「讚」！

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我們相信，愛國愛港力量作為守護香港的中堅力量，一定會全心全意支持行政長官和特別行政區政府依法施政，心往一處想、勁往一處使，這是大家的責任，也是大家的榮光。國家有難、香港有危，才能看得出誰是真正的英雄，誰才是真正為國家好、為香港好。愛國愛港力量始終是維護香港繁榮穩定的支柱。哪怕暴力肆虐、歪理橫行，也嚇不倒、壓不垮正義的愛國愛港力量。「修例風波」期間，愛國愛港力量不怕犧牲、挺身而出，紛紛站到鬥爭的最前線，用良知、正氣、行動抵制暴力、守護香港。特別是面對暴徒將五星紅旗扯下扔到海里的罪惡行徑，愛國愛港力量的行動令人動容：他們立即趕到現場重新升起國旗，為防止反中亂港分子再破壞，他們自發組成「護旗隊」，冒着生命危險與暴徒作鬥爭，以實際行動彰顯守護香港、守護「一國兩制」的勇氣和決心。香港由亂到治走向由治及興的良好局面，別有用心的人是不願意看到的，反中亂港份子千方百計搞破壞、挑撥離間，大家一定要提高警惕，不給敵人任何可乘之機。當前香港進入「愛國者治港」的時代，這正是愛國愛港力量同心同德、大有可為的時代。大家應當好好把握、積極作為，對行政長官和特別行政區政府的施政舉措，應該給予支持，多提建設性的意見和建議，助力特別行政區政府有效破解深層次矛盾和問題，展現愛國愛港力量的新擔當、新作為、新氣象。

我們相信，香港司法法律界專業素養高、責任心強，一定能擔負起維護國家安全、捍衛香港法治的光榮使命。香港是我國唯一實行普通法的地區，一向以法治著稱，擁有大量優秀法律人才，這是香港的一大特色和優勢。無論實行普通法還是大陸法，維護國家安全都是首要任務，普通法也能夠很好地維護國家安全。中央支持香港保持普通法制度，支持完善特別行政區司法制度和法律體系，包括完成《基本法》第23條立法。一些國家制定實施了幾十部維護保障自己國家安全的法律，但我們僅出台一部《香港國安法》，他們就大肆抹黑攻擊，戴着有色眼鏡說三道四、橫加指責，炮制各種所謂報告、決議、法案，揮舞制裁「大棒」干擾香港執法、檢控和司法，卑鄙地對法官、檢控官進行恐嚇、威脅。這是對香港法治的嚴重破壞、惡意干預，是對人類法治精神的嚴重褻瀆、對法治尊嚴的嚴重踐踏，更暴露了這些所謂文明國家的野蠻和無知。事實是怎麽樣的呢？世人有目共睹的是，有了《香港國安法》，香港恢復了安寧、恢復了秩序、恢復了以往的活力。實踐證明，香港國安法是保香港安全、安定、安寧之法，是香港的「守護神」。司法法律界是香港法治的守護者。香港特別行政區法院依法對「修例風波」中出現的嚴重違法犯罪行為作出了具有阻嚇性的判決，有力捍衛了法治尊嚴，得到香港社會的普遍認同和支持。我們一直相信你們能妥善處理好適用《香港國安法》過程中產生的一些新問題，全面準確實施香港《基本法》和《香港國安法》，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格公正司法，捍衛公平正義，有力維護國家安全和香港的民主、自由、安寧。

我們相信，香港是孕育機遇與財富的熱土和天堂，來自世界各地的投資者在這裡創造了一個個奇跡，一個繁榮穩定的香港對大家是最有利的，你們的付出必將得到豐厚回報。香港一直是全球最自由、最開放、最公平的經濟體，在260多個國際協議和30多個政府間國際組織中擁有成員地位，這是其他任何一個城市都不具備的獨特優勢。只要不抱任何偏見，實事求是地講，香港營商環境仍然是全世界No.1。香港自由開放和優良的營商環境，不是哪一個組織、哪一個國家賞賜的，而是舉世公認的。近年來，外部敵對勢力搞亂香港已經到了無所不用其極的地步，港版「顏色革命」被徹底粉碎之後，他們就極力唱衰香港、大肆抹黑香港營商環境和國際聲譽，鼓動在港企業撤離，極力攻擊香港國際金融、航運、貿易中心地位，對香港進行圍堵和聯合施壓，要認清其險惡用心，大家不要上當。《香港國安法》實施以來，營商環境更加優良，外來投資者對香港的信心進一步增強。有關調查顯示，香港在多個領域的國際排名位列前茅，愈來愈多的外國投資者看好香港發展前景，認為香港營商環境愈來愈好，準備在港擴大投資。特別是在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的大背景下，香港開放的大門只會愈開愈大，前景廣闊、商機無限，歡迎世界各地廣大投資者到香港這塊福地創新創業、成就夢想。

我們相信，香港是全體居民的共同家園，每位居民都是這個家園的持份者、建設者、受益者，都會為維護香港和諧穩定出一份力、作一份貢獻。維護國家安全、守護香港安寧，是每位居民義不容辭的責任與義務。維護國家安全，沒有「局外人」，每個人都應自覺參與其中。香港是一個高度多元、五顏六色的社會。任何人，不管持何種政治立場、信奉甚麽理念，只要遵守香港《基本法》、《香港國安法》和特別行政區法律，都可以在香港自由地生活、工作、學習，都可以依法行使自己的權利，都可以安心做自己的事情。維護國家安全與表達利益訴求是不矛盾的。表達利益訴求的渠道和方式有很多種，是各種各樣的，遊行不是表達利益訴求的唯一方式。從過往經驗看，環保、民生等利益訴求很容易被騎劫，人們善良的願望很容易被別有用心的人利用操縱，甚至民生利益訴求被歪曲為政治問題，進而誘發社會對抗。一個對立的社會是沒有前途的。香港是一個大家庭，應該形成包容共濟、求同存異、理性溝通的濃厚氛圍，有事好商量，眾人的事情眾人商量。希望香港天天辦會展、搞創科、拼經濟，跑馬、跳舞、炒股、搵大錢（夏寶龍以粵語講：搵啲錢）。每位香港居民都應是維護和諧穩定、建設香港的積極力量，大家要共同創造更加美好的生活，共同把香港打造成宜居、宜業、宜學、宜遊、宜養的世界魅力之都。

我們相信，廣大香港青年必將成為有為的一代、值得驕傲的一代，一定能不負韶華、不負時代，勇敢地擔起對家庭、對香港、對國家的責任。青年是香港的未來，是祖國的未來。你們生長在偉大的時代，成長空間無比廣闊，未來充滿無限可能。你們是早上的太陽，盼望你們能盡早普照大地。不管從事什麽職業，只要腳踏實地、兢兢業業、努力奮鬥，行行都能書寫精彩。我們中國人歷來抱有家國情懷，在家裡愛護家庭、尊老愛幼，為家庭做力所能及的事；在社會盡己所能，為香港、為國家奉獻自己的力量。不管你們遇到了甚麽困難、經歷了甚麽挫折，香港和祖國永遠是你們溫暖的港灣，都會包容你們、接納你們、呵護你們。幸福都是奮鬥出來的。希望你們找準自己的定位，瞄準自己的目標，走好自己的人生之路，以愛國愛港老一輩為榜樣，追逐夢想、奮力打拼，為自己的未來、為香港的未來、為祖國的未來唱響美妙動聽的青春之歌。

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女士們，先生們，朋友們！

中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，香港前進的步伐是任何人、任何勢力都無法阻擋的。這是歷史之大勢。我們堅信，有習近平主席和中央政府的領導、支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，有香港特別行政區政府積極作為和社會各界的共同努力，香港由治及興之路必將愈走愈寬廣，香港一定能夠綻放出更加璀璨奪目的光彩。