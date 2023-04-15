夏寶龍考察香港｜了解北都會明日大嶼發展　甯漢豪：肯定港府努力

國務院港澳辦主任夏寶龍下午繼續在港考察行程，在行政長官李家超陪同下，先到中環的展城館參觀，了解北部都會區及交椅洲人工島的簡介，並到蓮塘香園圍口岸考察北部都會區的發展。



發展局局長甯漢豪今午見記者時表示，夏寶龍已備悉交椅洲人工島項目及北部都會區策略及定位，認為項目關係到市民福祉、下一代發展機會及香港末來，並肯定及鼓勵港府積極籌畫未來發展的努力，希望社會各界團結一致支持政府做好相關工作。



發展局局長甯漢豪今午見記者時表示，夏寶龍已備悉交椅洲人工島項目及北部都會區策略及定位。（黃浩謙攝）

發展局局長甯漢豪今日下午見記者時，先感謝夏寶龍及港澳辦的考察團隊來到考察交椅洲人工島項目及北部都會區的進展。她續指，今日行程分別在展城館向考察團隊介紹兩個項目工作，及到蓮塘香園圍口岸考察北部都會區的發展範圍，並介紹兩項目對於香港未來發展重要性，及如何同大灣區發展產生協同效應、優勢互補。

她重申，兩項目除可以提供住宅用地外，亦可提供經濟、社區設施用地，鞏固作為國際金融中心地位，亦推動香港成為國際創科中心，全面發揮背向祖國聯通國際優勢。

她又引述夏寶龍已備悉交椅洲人工島項目及北部都會區策略及定位，認為項目關係到市民福祉、下一代發展機會及香港末來，並肯定及鼓勵港府積極籌畫未來發展的努力，希望社會各界團結一致支持政府做好相關工作。