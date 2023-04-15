夏寶龍考察香港｜到鄉議局吃盆菜　劉業強：夏指美欲分裂香港出去

十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日（15日）在港進行第三日考察行程，晚上到新界鄉議局與鄉議局代表會面及共晉晚膳食屏山盆菜，深入交流。鄉議局席劉業強會後引述夏寶龍表示，在2019年反修例風波中，「美國人想我哋衰，想香港從國家分裂出去。」



劉業強表示，會面中沒有提及原居民丁權問題，他主要表達對未來新界發展的意見，其中新界6,000公頃的農地，不少都荒廢，新界人願意釋放農地去發展，解決民生經濟問題，「我哋香港農地（耕種作業）係咪唔使做到自給自足呢？因為我哋同國家係冇分開一日，國家一定支持我哋，咁我哋可以善用我哋土地去做創科、解決居住問題。」



夏寶龍與鄉議局早有淵源 形容到訪如返家鄉一樣

政府表示，夏寶龍傍晚由政務司司長陳國基和民政及青年事務局局長麥美娟陪同，到沙田新界鄉議局與鄉議局代表會面，深入交流。期間他們共晉晚餐，鄉議局特別訂購屏山盆菜宴請夏寶龍一行人，夏逗留約兩小時至8時許離開。

劉業強會後表示，夏寶龍提及他與鄉議局早有關聯，在他父親劉皇發任主席時，曾接待以浙江省委副書記身份到港考察的夏寶龍，當時夏也有就鄉議局大樓給予意見，「佢話好似嚟到家鄉一樣。」

劉業強引述夏寶龍讚賞保住一區區議會佔多數

劉業強表示，夏寶龍再次提及2019年反修例風波，「美國人當香港人就係……想我哋衰，想香港從國家分裂出去。」他表示，由於有外國勢力干預，在2019年區議會選舉中，18區議會無奈只保住離島區一區由建制派佔多數，「佢係覺得新界人係唯一『獨苗』，佢係充分肯定咗鄉議局工作，同埋鄉議局一定係愛國愛港同愛鄉嘅榜樣。」

劉業強透露，政府快將公布區議會組成新方案，將會回歸本位，「區議會為民生畀意見，唔係政治團體，一定可以解決民生問題。」他又引述夏寶龍表示，今屆政府在完善選舉辦法下，完全由愛國者治港，今屆政府工作一定比往好，就如不少民生事項都獲立法會通過。

我都係表示好多市民怨氣可以解決，放心，我哋對國家係有信心，我哋對依家呢個新制度係有信心，好多問題係一定以可解決。 新界鄉議局席劉業強

劉業強：使用6000公頃農地可以解決好多問題

劉業強稱會面主要講述宏觀事項，沒有提及原居民丁權問題，他向夏寶龍反映香港其實有很多農地可以發展，「香港有6,000公頃農業土地，我本人認為好多係土地使用問題，點樣使用土地會利香港未來發發展，可以解決好多問題。」

我反映香港居住佔土地百分之七，用咗嘅地佔百分之廿五，郊野公園佔百分之四十，農業用地都六千公頃，都唔少，我哋新界嘅人係願意騰空土地，畀香港去發展。 新界鄉議局席劉業強

他舉例指，元朗有些農地一直荒廢，而香港背靠內地，內地有食物供港，耕種作業毋須自給自足，新界人願意釋放農地發展，去做創科、解決居民問題。

好似1964年咁，我哋唔使用自己水資源，我哋可以用外地水資源，東江水都係1964年起（供港）。我哋香港農地係咪唔使做到自給自足呢？因為我哋同國家係冇分開一日，國家一定支持我哋，咁我哋可以善用我哋土地去做創科、解決居住問題。 新界鄉議局席劉業強

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夏寶龍登上香園圍瞭望塔眺望深圳和新界北

夏寶龍今日先出席由港府維護國家安全委員會主辦、中聯辦和中央維護國家安全公署支持的「全民國家安全教育日」開幕典禮，主禮並作主旨講話；下午由行政長官李家超、發展局局長甯漢豪和運輸及物流局局長林世雄陪同到訪展城館，聽取北部都會區和交椅洲人工島兩項香港重大發展項目的策略目標和進展。

夏寶龍之後在政務司司長陳國基、甯漢豪和環境及生態局局長謝展寰陪同下前往新界北，實地考察北部都會區。他登上位於香園圍邊境管制站的瞭望塔，眺望深圳和新界北新市鎮發展用地。

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政府表示，夏寶龍在陳國基和民政及青年事務局局長麥美娟陪同下，前往沙頭角烏蛟騰村考察抗日歷史遺址，向保家衞國的抗日先賢致敬。