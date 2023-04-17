夏寶龍考察香港｜科學園操作手術機械人讚口不絕　晚上乘船遊維港

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍訪港行程來到第五天，今日（17日）上午先後前往政府總部及香港交易所，分別與本港及海外商會代表、交易所行政總裁歐冠昇會面，並於金融管理局午膳後。他約於下午3時到訪科學園，創新及科技局局長孫東及科學園主席查毅超等人在園內的第三期機械人技術促進中心迎候，眾人參觀逾1小時後離開。



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孫東、創新科技及工業局副局長張曼莉、查毅超、中文大學校長段崇智、香港浸會大學校長衛炳江、教育大學校長張仁良等，在下午2時許陸續到達。夏寶龍在中環與財金界人士吃過午飯後，大約1時40分出發前往科學園，並到達多個地點考察。

孫東在夏寶龍視察後會見傳媒表示，夏寶龍今次訪問科學園，體現了國家對香港發展創科的支持及從事創科工作的親切慰問。他說，夏寶龍的訪問分為四部份，首先訪問了香港應用科技研究院，聽取了該院應用科技方面的工作介紹。其後夏寶龍造訪了「InnoHK」主要研究醫療手術機械人的實驗室，聽取匯報之餘，親自操作了機械人。孫東指夏寶龍操作過機械人之後「讚不絕口」，指夏之前在浙江擔任省委書記時，曾指示購買手術機械人，對機械人異常深刻，當夏知道香港自己亦能研發出水平非常相近、但價格非常便宜的機械人時，十分興奮。

與科技界交流 夏：如有需要會在國家層面助港解決問題

另外，夏寶龍聽取了孫東就創新科技發展的工作匯報，主要涉及新一屆政府創新科技工作的開展情況。最後，夏寶龍與本港科技界代表進行交流和座談，席上大學教授、科技研究上的領袖、專家學者發表了意見。夏要求將相關意見作出整理，並指相關意見十分珍貴，會向港澳辦反映，有需要的話，會在國家層面幫助香港解決問題。

夏指香港在資金方面作出巨大貢獻 冀技術結合有貢獻

夏寶龍特別指出，香港科技發展在短時間內取得好開局，他備受鼓舞。夏說，香港對於國家的改革開放作出了巨大貢獻，尤其是在資金方面，因為香港可以未來為國家繼續作出更大的貢獻，如技術的結合。

孫東又引述夏寶龍指，加速香港建立國際創新科技中心，相信香港一定會在不久的將來，建立成功的國際創新科技中心。孫東認為，香港需要增強自身的創新科技實力，需要有強大的科技平台、網絡平台，建立強大的科技人才隊伍，才能夠在國際平台上增加話語權，許多問題自然迎刃而解。

夏寶龍和李家超約在下午4時45分離開科學園前往科技大學，教育局局長蔡若蓮在同一時間到達科大，5時過後與科大校長葉玉如迎接夏寶龍進入校園。夏寶龍率先與科大高層會談，其後分別到訪科大空氣力學和聲學實驗中心，及先進顯示與光電子技術國家重點實驗室，傍晚約6時半離開。

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夜遊維港 了解海港發展建設

夏寶龍晚上乘搭「東方之珠號」遊維港，欣賞維港夜景之餘，亦順道了解維港的最新發展和建設。

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「東方之珠號」是珠江船務旗下富裕小輪在2021年引入的4層觀光遊船，全長64米、闊14.5米，可容納486人，內設宴會廳、VIP房等，宴會廳樓高達5.5米，更有特大露天舺板可欣賞維港風景。

▼東方之珠觀光遊船▼

