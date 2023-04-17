夏寶龍考察香港｜與商會會面　黃家和：夏指50年不變其實可以超越

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍本月13日（上周四）起來港考察，行程今天（17日）踏入第五天。他上午先前往政府總部，與本地和外國商會代表會面，稍後會到訪港交所。



廠商會副會長黃家和會後指，夏寶龍很希望知道香港目前狀況，並對本港中小企表達關注，強調「合作共贏」，改革開放及一國兩制政策持續，給予本港香港作為「超級聯繫人」國際性角色響對於東盟發展給予信心，令本港商界在國際舞台上發揮功用。



夏寶龍亦於會上談及「一國兩制」，指「50年不變其實係可以超越」，本港未來有《港區國安法》框架下，對香港穩定繁榮有很大作用，「改革開放會繼續落去」，給予香港很多機會。



特首李家超、特首辦主任葉文娟，以及商務及經濟發展局局長丘應樺於政府總部西翼迎候。夏寶龍車隊於上午9時正抵達，他與中聯辦主任鄭雁雄下車後，眾人陪同下進入政府總部。

據悉，香港中華總商會、廠商會、工業總會、中華出入口商會、中國企業協會、印尼商會、德國商會（German Chamber of Commerce, Hong Kong），總共約30名商會代表參與會面。

強調合作共贏 改革開放和一國兩制會持續

會面超過一個小時後結束。夏寶龍在李家超及邱應樺送別下登上專車，前往港交所。黃家和會後透露，各商會會代表向夏寶龍表達對未來經濟發展的期望，而夏很希望知道香港目前狀況，並對本港中小企表達關注。他指，夏寶龍得悉廠商會稍後會到訪北京後，表示可再與他深入交流，夏對本港經濟發展有信心，強調「合作共贏」，改革開放和「一國兩制」政策會持續。夏寶龍亦對香港作為「超級聯繫人」國際性角色響對於東盟發展給予信心，令本港商界在國際舞台上發揮功用。

廠商會則反映了未來香港發展的路途，包括北部都會區及科技發展，提及疫情下廠商生意不太好，經營困難，希望可以在中央政策支援之下，希望中小企可以進一步發展。

+ 3

黃家和：夏寶龍說「改革開放會繼續落去」

另外，夏寶龍亦於會上談及「一國兩制」，指「50年不變其實係可以超越」，本港未來有《港區國安法》框架下，對香港穩定繁榮有很大作用，「改革開放會繼續落去」，給予香港很多機會。

夏寶龍於上午11時在財政司司長陳茂波陪同下離開港交所。