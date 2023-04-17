遊行非唯一表訴求方式　譚耀宗：夏寶龍溫馨提示防有人「搞破壞」

全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，國務院港澳辦主任夏寶龍上周六在全民國安教育日致辭時提到，遊行並非表達訴求唯一方式，是溫馨提示，指香港現時由治及興，要嚴防有人嘗試「搞破壞」。他認為夏寶龍並非說遊行不准舉行，只是提醒大家慎防風險。



工聯會議員黃國稱，傾向不舉辦五一遊行。而新思維的立法會議員狄志遠也認同夏寶龍的發言，不代表絕對不能遊行，且相信在《香港國安法》之下不擔心遊行被騎劫。



譚耀宗今早（17日）在一個電台節目中指，夏寶龍提到「遊行並非唯一表達利益訴求方式」，只是有感而發，而表達意見亦有多種方法，夏寶龍並無表示不讓巿民參與遊行，認為對方並非這個意思，指夏寶龍只是指出，提防不要讓人借這種形式，作其他政治目的去挑動，認為是溫馨提示，相信執法部門會小心衡量。

他又認為，夏寶龍考察香港期間，接觸面廣闊，包括整個建制架構及與民間都有接觸，而部分會面閉門進行，能夠讓與會人士唱所欲言，並非「做show」而是交流意見。譚稱，他聽到有反映指夏寶龍說話坦誠直接，不會官腔及講客氣話，大家推心置腹是好事。

至於夏寶龍昨日歷史性首度到立法會大樓與全體議員閉門會面，據悉雙方討論到行政立法關係等議題。譚耀宗認為，立法會過去監察政府較多，但今後可能在批評監督外，要與政府一起想辦法解決問題，認為議員可以批評，但如果經常攻擊批評和挑剔，透過削弱政府來突出自己，就可能有問題。

黃國：工聯會傾向不辦五一遊行

工聯會理事長黃國在同一節目指，完全同意夏寶龍有關遊行的看法，這並不是唯一表達訴求的方式。被問到接下來五一勞動節，過去多年均有舉行爭取勞工權益遊行的工聯會是否傾向不再辦遊行時，黃國稱除非見到什麼新情況，否則目前取態傾向不舉辦遊行。

狄志遠：國安法下不擔心遊行被騎劫

新思維立法會議員狄志遠則說，相信夏寶龍的發言不代表絕不能舉行遊行，認為過去數星期本港數次遊行經協調後順利進行，相信未來可繼續進行，遊行示威是有效表達聲音方法。

狄志遠認為，在《香港國安法》之下不擔心遊行被騎劫，相信若出現嚴重破壞，警方會執法，相信主辦單位亦不想這個情況出現。