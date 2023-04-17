調查指七成市民指仍有國安隱患　陳恒鑌：應全民加入國安教育

《香港國安法》實施近3年，新界青年聯會與青研香港於4月13日至16日進行調查，有80.4%受訪者認為，國安法實施後香港的國家安全情況有改善或十分有改善。



調查在網上進行，共收回2,412份問卷，有80.4%受訪者認為《香港國安法》實施後，香港的國家安全情況有改善或十分有改善，76.8%認為香港變得更加安全或十分更加安全，77.8%認為法治情況有改善或十分有改善。但70.6%受訪者認為香港仍有安全隱患或仍有較大國安隱患，77.8%為《基本法》23條有需要或十分有需要盡快立法。

陳勇指香港表面繁榮穩定實際不安全

全國人大代表、立法會議員、新界青年聯會名譽會長陳勇指，約70%市民仍然認為香港仍有國安隱患，反映香港雖然社會穩定，經濟恢復發展，實際上仍不安全，特別一些外部勢力仍在蠢蠢欲動想要干擾香港以及國家的安全。

立法會議員、新界青年聯會會長陳恒鑌引述調查指，約60%市民清楚國安法內容，反映仍有40%市民需瓔加強教育，認為要全民加入國安教育之中。

新界青年聯會副主席崔景恒指，大部份市民認為香港在國安法生效後的國家安全和法治建設情況都得到改善，香港也變得更加安全，表明國安法對香港社會穩定以及繁榮發展有積極的推動作用。

青研香港發言人莊展銘指，大部份受訪者均認為《基本法》23條十分需要或有需要盡快立法，顯示市民意識到香港仍然存在國安隱患，必須要堅定完善本港的相關法律，全面建設國家安全的「保護網」。青研香港發言人賴嘉汶則表示，約75%受訪者表示不擔憂或完全不擔憂觸犯香港國安法，可見絕大多數受訪者認為《香港國安法》並沒有對市民的日常生活構成影響。

青研香港召集人陳志豪說，只有約六成受訪者表示清楚或十分清楚《香港國安法》的內容，約七成受訪者認為市民的維護國安意識有所提升，是一個相對偏低的數字，應在不同社區層面加強推廣國安教育，例如舉辦研習班和國安法講座。