國家安全教育日｜紀律部隊設開放日　保安局：加深市民認識國安

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊配合今年「國家安全 穩定繁榮基石」的主題舉行多項活動，各個紀律部隊設培訓學院開放日，展示裝備及器材。局方表示，旨在加深市民認識維護國家安全的工作和成效及各部隊。



▼4月15日 警務處於全民國家安全教育日辧警察學院開放日▼



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保安局及轄下紀律部隊於香港警察學院聯合舉行升旗儀式，政務司司長陳國基為儀式主禮。香港警察學院、入境事務學院、香港海關學院、香港懲教學院和消防及救護學院舉行開放日，過不同精彩活動，包括大匯演、示範演練、學院導覽、虛擬實境體驗、攤位遊戲、先進器材和專業裝備介紹、前線人員分享等，讓市民了解各部隊防範和抵禦國家安全風險所做的工作，以提高大眾的國家安全意識和守法意識。

▼4月15日 紀律部隊和輔助部隊舉行升旗儀式▼



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保安局表示，在律政司和保安局全力支持下，香港電台製作的《國安法事件簿2》將於明日（16日）下午4時在香港電台第一台及下午7時30分在港台電視31啓播，每周播放一集共九集。節目中，政府官員、法律專家和學者透過多個本地個案作切入點，淺談《香港國安法》的條文。

▼4月15日 消防及救護學院開放日▼



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消防處在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，設置了多個介紹國家安全的展板及攤位遊戲，以互動方式讓市民了解國家安全的重要性。開放日亦舉行了升旗儀式，並由消防處儀仗隊表演中式步操。處方表示旨在讓市民加深對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識，同時更了解消防處在維護國家安全、公共秩序及安全的工作和人員的培訓。

處方表示，學院內多個模擬訓練設施、百勝角模擬鐵路站和消防及救護教育中心暨博物館亦開放予市民參觀，市民亦可透過參觀活動，獲取消防入職資訊並體驗入職體能測試。

▼4月15日 入境處入境事務學院開放日▼



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入境事務處入境事務學院今日舉行開放日，講解及演示入境處的日常工作、展覽導賞、親身體驗、攤位遊戲等，吸引超過2,700名市民參加。處方表示，藉着開放日活動，提高市民的國家安全意識和守法意識，並展示入境處在維護和落實「一國兩制」、保障國家安全，以及堅守國家南大門的信念和使命。

學院設置不同的展覽，包括介紹偵測可疑證件的技術、反恐工作、戰術裝備等。入境處青少年領袖團亦設置攤位，除了由隊員分享訓練和活動點滴，亦透過展覽及虛擬實境體驗，讓市民感受火箭升空進入外層空間和探測器着陸火星進行科學考察的重要時刻，從而了解「太空安全」的要素及認識中國航天科技發展的輝煌成就。

律政司副司長張國鈞到訪學院，在入境處首長級人員陪同下，與市民一起參觀展覽及觀賞表演。入境處樂隊現場演奏多首具有特色的中式軍樂及作出樂隊花式表演，儀仗隊在步操演示中排列出一顆五角星，標誌着「總體國家安全觀」的五大要素，藉此加深市民對國家安全的認識。青山灣入境事務中心的緊急應變隊則示範如何利用不同槍械及防暴裝備，專業迅速地處理中心的緊急情況。

▼4月15日 警察學院舉辦開放日▼



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警務處今日在警察學院舉辦開放日，讓市民進一步了解警隊在維護國家安全方面的工作。 開放日設有上、下午兩場大匯演，入場人士觀賞由警隊護送組、警察樂隊、警犬隊及反恐特勤隊等參與的大匯演後，可參觀場內展覽攤位。

是次開放日除了設有國家安全教育展覽之外，還有介紹保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊相關工作的攤位。市民透過參與警隊單位攤位內的虛擬實境體驗活動，以及觀看警務人員的現場示範及裝備展示，可加深了解警務工作。

▼4月15日 香港懲教學院開放日▼



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懲教署在香港懲教學院舉行開放日，包括警衛犬隊及區域應變隊戰術示範、儀仗隊中式步操表演及懲教署步操樂隊表演等。現場亦設有以維護國家安全、《憲法》和《基本法》為主題的展覽和攤位遊戲。

市民亦可參觀香港懲教博物館——社區教育體驗館及「更生速遞」教育宣傳車。學院內多項「智慧訓練」設施，如「心戰室」及「虛擬實境訓練設施」等亦開放予市民參觀。懲教署表示，希望透過開放日活動，提高市民的國家安全及守法意識，並讓他們從多方面了解懲教署在維護國家安全及日常工作的成效。

財政司司長陳茂波到場參觀開放日活動，並在學院內舉行的「維護國家安全盃」和「紀律部隊推廣國家安全教育比賽」頒獎典禮上擔任頒獎嘉賓。陳在保安局局長鄧炳強和懲教署署長黃國興陪同下，首先參觀香港懲教博物館——社區教育體驗館。社區教育體驗館以「家．國．懲」為主題，館內設有互動遊戲及多媒體項目，向社會大眾，尤其是年青人，推廣國家安全、國民教育、奉公守法及支持更生等信息。

▼4月15日 香港海關學院開放日▼



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香港海關今日在香港海關學院舉行開放日，向社會大眾推廣全民國家安全教育。 開放日特設國家安全教育展覽，場內亦設有各項攤位遊戲，以互動方式介紹海關肩負的「把關」重任。入場人士亦可以欣賞海關樂隊、儀仗隊、龍獅隊及搜查犬隊的精彩表演。其他節目包括X光車輛檢查系統展示、專業發展訓練大樓導賞、創新學習工具「洞穴式自動虛擬實境」體驗和槍械展覽等。

此外，海關儀仗隊及「香港海關青年發展計劃」（「Customs YES」）成員參與今日由保安局及轄下紀律部隊和輔助部隊於香港警察學院聯合舉行的升旗儀式。海關亦在現場設置展覽，向公眾介紹海關維護國家安全的多元化工作，該展覽攤位亦勇奪紀律部隊推廣國家安全教育比賽金奬。海關關長何珮珊、海關副關長（管制及執法）陳子達和海關副關長（管理及策略發展）黎流栢亦有出席升旗儀式和到場參觀。