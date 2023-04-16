陳茂波：中央支持與國安法下　外商投資趨樂觀　本地企業擬擴充

財政司司長陳茂波在今日（16日）發表網誌中指，在中央的堅實支持和《香港國安法》的實施，香港回復安全穩定；國家經濟的持續穩步發展、科技創新不斷突破，加上香港的不懈努力，讓外商對在香港投資更具信心和更趨樂觀。他指，本地不少企業正積極考慮擴充營運，冀捕捉經濟穩步復蘇和香港新發展格局下的新機遇。



陳茂波指，「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提」。在深入學習總體國家安全觀的時候，必須同時學習和領悟國家主席習近平的經濟思想。當中一個重要部分，就是我們要以「新發展理念」開拓「新發展格局」，也必須以「新安全格局」來為新的發展路徑做好護航。沒有國家安全就沒有穩定的環境，沒有穩定的環境就談不上任何發展。

他又指，國務院港澳辦主任夏寶龍昨天（15日）在全民國家安全教育日的主旨演講中強調，香港的穩定局面來之極為不易，必須加倍珍惜，繁榮穩定的香港對大家都有利。中聯辦主任鄭雁雄亦指出，香港正處由治及興新階段的關鍵期，必須清醒認識到「治」的局面還未鞏固，要嚴防反中亂港勢力死灰復燃；同時也要把握好「興」的緊迫性，激發增長動能，特別是當前中國式現代化發展正昂首闊步向前，正正可讓香港進一步發揮好「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和功能。

陳茂波指，本港經濟復蘇勢頭有待進一步鞏固，今天是派發新一期電子消費券的日子，為市場即時注入約200億元的消費力，相當於本港單月零售額的約六成，將為零售及餐飲等行業刺激實質需求、帶來更樂觀的氣氛。此外，《財政預算案》公布的「開心香港」活動也即將啟動，會有一系列以特色美食和開心玩樂為主題的市集和嘉年華，希望能為社會帶來更多笑臉和正能量，並為經濟增添更多積極正面的氣氛。