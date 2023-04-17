夏寶龍考察香港｜科大匯報科研成果　外籍學生：夏寶龍熱情討論

國務院港澳辦主任夏寶龍第五日的香港考察之旅以科研為「主菜」，他今日（17日）下午5時許到達香港科技大學，教育局局長蔡若蓮、科大校長葉玉如等人均有到場迎接。



夏寶龍於科大逗留約一個半小時至下午6時半，期間與科大高層、教授、及學生等會面，更到訪科大空氣力學和聲學實驗中心，及先進顯示與光電子技術國家重點實驗室，了解本地創科發展。



葉玉如透露，科大高層向夏寶龍匯報了大學於人才培養、科技創新和創新成果轉化三方面的成果；參加會面的學生透露，夏寶龍於會上熱情，他大讚學生願意提問、有啟發性等，又指是次會面「收穫良多」。



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葉玉如：科大吸納國際人才貢獻國家創科發展

葉玉如其後會面傳媒，指對於夏寶龍在緊密行程中，仍抽空到訪科大調研，對此感到榮幸和高興。她指，科大管理層向夏寶龍匯報了大學於人才培養、科技創新和創新成果轉化三方面的成果，以及未來發展方向，而夏寶龍則分享了自己對科大開展創科工作的期望。

葉玉如指，科大未來會加強與內地大學的合作，把握機會吸納國際人才及高科技企業，為大灣區、國家創科發展作出貢獻。

另外，科大能源研究院院長邵敏華及兩名學生受邀與夏寶龍會面。邵敏華指，學生和老師均向夏寶龍提出創科、青年學生如何進一步參與社會發展等建議。邵敏華期望，不論香港或內地學生，都有更多機會參與國家計劃，建設香港及國家。

蘇慧音期望中港在體育與學術有更多交流

2020年東京奧運會乒乓球女子團體賽銅牌得主兼科大一年級生蘇慧音也獲邀與夏寶龍會面，她指夏寶龍鼓勵學生不論在香港或國外，都要努力為國家增光，她期望未來香港與國家在體育與學術上有更多交流；於上海長大的科大四年級外籍學生Mr. Alexander Rexach指，夏寶龍表現熱情，願意與學生討論及提出建議，形容是「很有收穫的會談」。他又指，夏寶龍讚揚學生願意提問、有啟發性等。