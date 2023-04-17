夏寶龍考察香港｜李家超：全力支持作最佳安排 行會明暫停
撰文：文維廣
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行政會議秘書處宣布，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍正馬不停蹄考察香港情況。行政長官李家超全力支持並作最佳安排及參與，確保一切順暢。原定明早（18日）舉行的行政會議每周例會明日暫不舉行，延至4月25日舉行。
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