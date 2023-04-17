夏寶龍考察香港｜李家超：全力支持作最佳安排　行會明暫停

行政會議秘書處宣布，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍正馬不停蹄考察香港情況。行政長官李家超全力支持並作最佳安排及參與，確保一切順暢。原定明早（18日）舉行的行政會議每周例會明日暫不舉行，延至4月25日舉行。



李家超為全力支持並作最佳安排及參與夏寶龍考察行程，明天不舉行行會例會。（林靄怡攝）