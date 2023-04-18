夏寶龍考察香港｜參觀小學後送行　李家超：夏寶龍向全港市民問候

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍最後一日訪港行程，今日（18日）早上先到港大考察，午後參觀中小學，之後乘坐飛機離開。



夏寶龍先去港大圖書館，約在11時35分到達港大工程學院譚榮芬創科翼，沿途向記者揮手，約12時前往港大校長寓所，聽取港大校長張翔介紹大學發展藍圖，隨後參加午宴。教育局局長蔡若蓮約在下午1時43分乘車離開後，夏寶龍亦在下午1時45分離開校長寓所，前往下一站。

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夏寶龍在下午2時5分到達小西灣中華基金中學，入校園時再次向記者揮手，該校的創校校監為美心創辦人伍沾德長女伍淑清。據了解，夏寶龍會向學生校流，了解中史科、公民與社會發展科學習心得。夏寶龍約在2時54分離開中華基金中學，並前往下一站馬頭涌官立小學。

蔡若蓮在下午3時12分到達土瓜灣馬頭涌官立小學，夏寶龍則於3時15分到達，4時09分離開。李家超在小學送別後說，夏寶龍委託他向傳媒表達向全港市民問候，以及感謝傳媒連日來辛勤採訪。

李家超講述夏寶龍6日行程，感謝相關工作人員馬不停蹄安排考察，指充份體會到中央對今次行程的重視。

下午4時20分，政務司司長陳國基到達機場，準備送機，而夏寶龍則於4時40分到達機場。

4月18日下午4時20分，陳國基到達機場準備送行。（馬煒傑攝）

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