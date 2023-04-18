許正宇訪英期間　倫敦金融城遇示威者截車阻撓

財經事務及庫務局局長許正宇昨日（17日）在倫敦金融城市政廳出席一場論壇後，乘坐車輛離開期間，遇到示威者嘗試截車。



財庫局接受《香港01》查詢時表示，稍後會有回應。



今次亦是近三年以來，首度有特區政府官員出訪英國。2019年11月時任律政司司長鄭若驊訪問倫敦期間，遇到數十名示威者包圍和推撞，她在混亂期間跌倒受傷。



許正宇正在英國倫敦訪問，昨日（17日）當地時間中午在「2023創新金融全球峰會」上發表演說，而場外有示威者抗議，要求英國政府拒絕接待中港官員。

網上流傳的片段所見，許正宇昨日到倫敦金融城出席活動時，有在當地港人在場外抗議，期間有示威者向相信為許正宇的座駕揮舞旗幟，更衝向汽車車頭企圖阻止車輛前進。而被攔截車輛一度停下後再加速離開，一名示威者倒地。

同時，一名穿西裝的外籍男子衝向示威者並將他撲倒，該外籍男子後來在馬路上揮舞雨傘，疑擊中示威者頭部。後來，該外籍男子進入路旁大樓內，追至的示威者則被大樓門外保安人員阻止進入。

不過，當地警方對傳媒稱，事件中沒有人受傷，亦沒有拘捕任何人，但亦有示威者向傳媒表示有受傷。

許正宇於本月12日展開歐洲訪問行程，他在13日至15日到比利時布魯塞爾，16至18日轉英國倫敦。他在倫敦除出席「2023創新金融全球峰會」，就虛擬資產和Web 3.0主題分享見解，也會參加數個酒會及在香港工商協會的午餐會上致辭。