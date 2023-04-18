許正宇訪英期間　倫敦金融城遇示威者截車阻撓

撰文：鄭寶生
出版：更新：

財經事務及庫務局局長許正宇昨日（17日）在倫敦金融城市政廳出席一場論壇後，乘坐車輛離開期間，遇到示威者嘗試截車。

財庫局接受《香港01》查詢時表示，稍後會有回應。

今次亦是近三年以來，首度有特區政府官員出訪英國。2019年11月時任律政司司長鄭若驊訪問倫敦期間，遇到數十名示威者包圍和推撞，她在混亂期間跌倒受傷。

許正宇正在英國倫敦訪問，昨日（17日）當地時間中午在「2023創新金融全球峰會」上發表演說，而場外有示威者抗議，要求英國政府拒絕接待中港官員。

網上流傳的片段所見，許正宇昨日到倫敦金融城出席活動時，有在當地港人在場外抗議，期間有示威者向相信為許正宇的座駕揮舞旗幟，更衝向汽車車頭企圖阻止車輛前進。而被攔截車輛一度停下後再加速離開，一名示威者倒地。

同時，一名穿西裝的外籍男子衝向示威者並將他撲倒，該外籍男子後來在馬路上揮舞雨傘，疑擊中示威者頭部。後來，該外籍男子進入路旁大樓內，追至的示威者則被大樓門外保安人員阻止進入。

不過，當地警方對傳媒稱，事件中沒有人受傷，亦沒有拘捕任何人，但亦有示威者向傳媒表示有受傷。

許正宇於本月12日展開歐洲訪問行程，他在13日至15日到比利時布魯塞爾，16至18日轉英國倫敦。他在倫敦除出席「2023創新金融全球峰會」，就虛擬資產和Web 3.0主題分享見解，也會參加數個酒會及在香港工商協會的午餐會上致辭。

許正宇繼續訪問倫敦　宣傳香港︰唯一一個兼享中國和全球優勢之地許正宇︰金融安全是香港作為國際金融中心穩定繁榮的根基許正宇訪比利時英國　出席創新金融峰會分享虛擬資產見解鄭若驊跌倒受傷半個月仍未復工　律政司：鄭接受手術後放病假【逃犯條例】英國正調查鄭若驊倫敦跌倒受傷事件　暫未有人被捕
許正宇