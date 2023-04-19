網傳座駕在倫敦遭示威者阻截　許正宇繼續訪英行程推銷香港

網傳於英國倫敦時間本周一（17日，遇上示威者堵截座駕的財經事務及庫務局局長許正宇，在當地時間昨日（18日）繼續倫敦訪問行程，他向當地商界及金融界指香港與倫敦作為全球兩個最重要的金融中心，有很多共同合作，攜手發展的機會。他亦有與英國政府官員見面。



不過，許正宇至今未有回應網上流傳其座駕在倫敦金融城遭示威者阻截一事。他18日結束英國之行，20日到北京參與財政司司長陳茂波在北京展開的部分訪問行程，並將於21日返港。



▼4月17日 網傳許正宇的座駕在倫敦金融城遭示威者阻截 ▼



許正宇在倫敦出席香港工商協會午餐會上，他致辭時指香港的機遇歸納為五個主要方面，即位處亞洲中心、商業活動如常、聯通內地市場、金融服務數字化及重視環境、社會及管治（ESG）。他並表示香港可以在金融服務領域與英國促進更緊密的合作。出席午宴的除商界人士，還包括英國上議院議員Lord Gerry Grimstone和下議院議員Richard Graham。

▼4月18日 許正宇繼續倫敦訪問行程 ▼



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他又向英國獨立智庫「亞洲之家」介紹香港的綠色和可持續金融發展，指為了實現在2035年前減少碳排放百分之五十，並在2050年前實現碳中和的目標，香港政府一直透過多管齊下的策略與金融監管機構和業界協同合作。他又指，香港發行的綠色和可持續債務，包括債券和貸款總額在2022年達805億美元，較2021年增加超過四成。截至去年年底，有177個ESG基金獲香港的監管機構授權，資產管理規模達1,420億美元。

此外，許正宇會見了商業及貿易部國務大臣莊敦文勳爵、外交、聯邦及發展事務國務大臣（印太地區）卓雅敏和財政部經濟秘書紀安俊，雙方就共同關注的事項交換意見。許正宇亦禮節性拜會中國駐英國大使鄭澤光。