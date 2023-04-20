陳祖恒東莞見證女主播直播帶貨：講得咁快真係跟唔切｜政壇諸事町

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒，聯同紡職及製衣業界一連兩日考察東莞、深圳，今日到訪華為及比亞迪，了解人工智能（AI）、智慧物流等技術的最新發展。



原來20多年前陳祖恒開始協助家族紡織服務生意時，就是在東莞起步，今次回到東莞見證最新變化，更參觀了當地的直播帶貨。他看到女主播在直播中非常流暢地介紹產品，直言「講得咁快真係跟都跟唔切！」



20多年前到東莞工作 見證當地業界發展

陳祖恒的行程到了位於東莞的Skechers產品開發及銷售中心和通威服裝有限公司，他表示20多年來見證着東莞一日千里的發展，到了今天，當地紡織服裝業除了從事出口貿易和生產，更積極開拓內銷市場，打造具影響的國際品牌，並透過引入創新科技、智能生產技術，帶領行業升級轉型。

陳祖恒參觀了直播帶貨的直播間，親眼見到女主播以極快速度如數家珍地推銷，實在令人非常佩服，「講得咁快真係跟都跟唔切，不過有新嘢學嘅話，就算難學都要學，因為除咗企業要升級轉型，做人都要升級轉型。」

陳祖恒今日完成考察團回港，周五參與由特首李家超帶領的大灣區考察團，再到內地考察。他說屆時希望直接向李家超反映業界意見，加大支援企業在創科研發方面的投入，為香港、行業發展注入更大動能，助力香港打造世界時裝之都。