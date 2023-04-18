紡織製衣業界考察東莞深圳　參觀維珍妮自動化生產　明到訪比亞迪

香港紡織業聯會舉辦考察團，近40名業界代表到東莞、深圳考察當地最新生產技術。考察團以香港紡織業聯會會長陳亨利為團長，紡織及製衣界立法會議員陳祖恒為榮譽團長，來自業界、香港生產力促進局、貿易發展局和香港理工大學時裝及紡織學院的代表均有參與。



考察智能生產線 明訪華為基地

考察團今日（18日）首日先到訪了內衣製造商維珍妮的深圳廠房，了解多項最新生產技術，包括自動化生產運動帽，午後參與由東莞市投資促進局及鳳崗鎮人民政府主辦的「莞港紡織服務產業合作交流會」。之後再考察位於東莞的Skechers產品開發及銷售中心和通威服裝，了解智能生產線和其他專利技術。

考察團明天更會「跨界別」取經，到訪深圳的華為及比亞迪生產基地，就創科研發、開拓內銷、招商引資等領域向世界級企業取經。

陳亨利指不少香港廠家與時並進

陳亨利指，此行看到不少香港廠家與時並進，將廠房升級改造，投入智能化生產，以及進攻內銷市場，在深圳及東莞已取得成功經驗，印證香港廠家的營商智慧及活力，為香港增添發展新動力，推動大灣區高質量發展。

陳祖恒表示，此行體會到大灣區的創科發展、營商環境及政策支援，已相當成熟和具規模，並期待周末由特首李家超率領的大灣區考察之旅。

副團長羅正杰說，地方政府非常積極招商引資，當地紡織服裝企業亦願斥巨資在研發和技術方面，相信未來業界除了推動品牌，亦需在產業升級轉型上，應用更多創新科技和開發更多元化的產品。