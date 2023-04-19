多名司局長訪問北京　陳茂波夥孫東訪科技部探討融入國家科技發展

財政司司長陳茂波、運輸及物流局局長林世雄及商務及經濟發展局局長丘應樺先後出發訪問北京。陳茂波今日先後到訪國家稅務總局、國家科學技術部、中國證券監督管理委員會等地方，其後又到訪習近平經濟思想研究中心，希望可以把中心的研究成果在港講解宣傳，促進本港各界對習近平經濟思想的認識和領悟。



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陳茂波訪稅務總局、國家科學技術部、中證監

陳茂波今日（19日）到訪國家稅務總局與局長王軍會面，他向王軍介紹了香港的總體經濟情況，以及香港在新時代、新階段推動高質量發展的工作重點和方向，雙方也就內地和香港加強稅務合作、共同推動全球稅務治理等議題進行交流。

隨後陳茂波在創新科技及工業局局長孫東陪同下與國家科學技術部（科技部）部長王志剛會面，就促進跨境科研合作、加快建設香港國際科技創新中心，以及更好發揮粵港澳大灣區科技研發和創新的協同發展等議題進行了交流，並探討進一步支持香港更好更快融入國家科技發展大局。

陳茂波表示香港會善用在金融方面的實力，以及「一國兩制」下的獨特優勢與功能，支持科創研究和發展，並會積極探索更多政策的創新，以促進科創要素跨境便捷流動，為國家的高質量發展、高水平科技自立自強，貢獻香港力量。孫東亦提到與國家科技部於今年三月簽署了《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，標誌着內地與香港的科創合作開展新局面。

其後，陳茂波與中國證券監督管理委員會主席易會滿會面，雙方就加強金融方面的協調和合作、推動香港國際金融中心進一步貢獻國家發展、優化兩地資本市場互聯互通機制等議題進行了交流。陳茂波在會上表示，感謝中國證監會一直以來大力支持香港金融市場的優化和發展，香港作為國際一流的籌融資平台，會繼續致力吸引優質企業來港上市，讓證券市場更好服務國家發展大局。

到訪習近平經濟思想研究中心

陳茂波與孫東下午到訪工業和信息化部，與副部長張雲明會面，雙方就數字經濟、新型工業化、信息產業發展和互聯網3.0等議題進行了交流。陳茂波表示，香港正積極推動產業的升級轉型、提質增量，匯聚優質企業和高端人才，讓香港充分發揮「一國兩制」下的優勢，服務國家所需，貢獻國家高質量發展。陳茂波其後再到訪習近平經濟思想研究中心，與負責人員交流，了解中心的研究工作重點和方向，希望可以把中心的研究成果在港講解宣傳，促進本港各界對習近平經濟思想的認識和領悟，以更好的推動香港經濟的高質量發展和貢獻國家發展大局。

林世雄到訪國家民用航空局 拜會發改委

另外，運輸及物流局局長林世雄今日（19日）展開北京訪問行程，抵埗後，他先與國家民用航空局局長宋志勇會面。林世雄介紹了香港國際機場三跑道系統和「機場城市」願景下各項工程項目的最新進展和機場的復蘇情況，並感謝國家民航局一直為香港特區的民航事業發展提供有力支持。

他闡述了特區政府鞏固並提升香港國際航空樞紐地位的決心，以及銳意發展成為區域航空業人才培訓中心。正在北京的香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙及香港國際航空學院校長李天柱亦有出席會議。

林世雄其後到國家發展和改革委員會，拜會國際司副司長、推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室對外事務協調推進組組長潘江。林世雄表示，國家《十四五規劃綱要》在國家層面為香港未來的發展方向作出策略性定位，支持香港在「八大中心」鞏固提升競爭優勢。運輸及物流局會不斷創新，大力推動「智慧港口」、高增值物流和飛機租賃的業務發展，積極主動融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區和「一帶一路」帶來的機遇，促進香港和內地的人流貨流，背靠祖國，聯通世界。

丘應樺到訪知識產權局、郵政局

商務及經濟發展局局長丘應樺亦於今日（19）在北京分別與國家知識產權局和國家郵政局官員會面，就相關工作範疇交流意見和加強合作。丘應樺在知識產權署署長黃福來陪同下與國知局局長申長雨博士會面。他表示，國家《十四五規劃綱要》支持香港建設區域知識產權貿易中心，香港特別行政區政府一直致力保護知識產權及推動知識產權貿易，以配合國家發展知識產權的重要戰略。

他又感謝國知局一直以來對特區政府的支持，國知局與商務及經濟發展局早於2017年六月簽訂了《關於在知識產權領域合作的安排》，並已同意將合作安排延長至2027年六月，進一步在國家進軍知識產權強國的道路上更好協力把握知識產權的新機遇。國知局亦一直在專利人員培訓和專利實質審查方面給予知識產權署技術協助，並於今年一月一日推出試點項目，讓香港申請人在內地提交的合資格發明專利申請可獲優先審查。

丘應樺其後與國家郵政局局長趙沖久會面，討論加強合作事宜。他表示，為把握粵港澳大灣區發展所帶來的機遇，香港郵政會善用香港的物流網絡優勢，大力發展跨境寄遞服務，特別是電子商貿產品，加強經濟發展。香港郵政亦正全力推動重建香港空郵中心，並利用其配置的冷凍鏈設施發展大灣區跨境高端物流業務。

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張國鈞與深圳續簽法律合作安排

另外，也有一批司局長到訪南面省市。律政司副司長張國鈞今日到訪廣州和深圳，進一步落實和推進粵港合作法律及爭議解決專班及港深法律合作專班的工作，並與深圳市人民政府續簽《深圳市人民政府與香港特別行政區政府律政司法律合作安排》，繼續落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》部署要求，更緊密推進粵港澳大灣區（大灣區）的法治建設。

張國鈞早上啓程前往廣州拜訪廣東省司法廳，與廳長陳旭東會面，雙方探討深化大灣區在法律和爭議解決方面的協作，更好落實相關機制對接和實務接軌的工作，共同發揮大灣區「一國、兩制、三法域」的獨特優勢，推動大灣區法治建設。

張國鈞下午轉往深圳，與深圳市人民政府副秘書長黃強會面，雙方續簽為期五年的《深圳市人民政府與香港特別行政區政府律政司法律合作安排》，繼續強化港深的法律合作；張國鈞亦參觀深圳前海合作區人民法院及深圳國際仲裁院，並與前海合作區法院院長卞飛及深圳國際仲裁院院長劉曉春就涉港爭議解決的合作和發展（包括科技應用）交換意見。

此外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日與國家藝術基金管理中心主任王明亮和代表團成員及專家會晤，就香港對接國家藝術基金的工作及雙方的進一步合作，以攜手落實《十四五規劃綱要》中香港作為中外文化藝術交流中心的定位進行交流和溝通。楊潤雄感謝國家藝術基金對香港文化藝術界的支持及肯定，「文化體育及旅遊局會在香港做好對接工作，支持各入圍的香港優秀精品項目於香港以外的地方呈獻，展示香港的獨特文化，推動中外文化藝術交流，展現香港文化藝術的蓬勃發展，共同說好香港故事。」