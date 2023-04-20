李家超明日率領立法會議員訪大灣區　考察創科、環保、文化項目

特首李家超明日（21日）起，率領政府官員及立法會議員，到訪深圳、東莞、佛山和廣州合共4天，考察創科、環保、青年發展、文化藝術和體育各方面的設施、企業和項目。



特區政府大灣區訪問團，主要到深圳、東莞、佛山和廣州考察。（粵港澳大灣區網頁）

議員兵分兩路考察 李家超兩頭參與

訪問團由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。訪問團明日會先抵達深圳，之後兵分兩路考察東莞和佛山，而李家超會輪流參與兩組的部份活動，之後訪問團將同赴廣州。

除了李家超和陳國基，政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東和行政長官辦公室主任葉文娟等官員，均會隨團考察。

李家超表示，今次是香港與內地通關以來，特區政府首個大灣區內地城市訪問活動。

訪問團將於4月24日返港，在李家超離家期間，會由財政司司長陳茂波署理行政長官職務。陳國基離港期間，由政務司副司長卓永興署理政務司司長職務。曾國衞離港期間，由政制及內地事務局副局長胡健民署理政制及內地事務局局長職務。謝展寰離港期間，由環境及生態局副局長黃淑嫻署理環境及生態局局長職務。丘應樺離港期間，由商務及經濟發展局副局長陳百里博士署任商務及經濟發展局局長職務。孫東教授離港期間，由創新科技及工業局副局長張曼莉署理創新科技及工業局局長職務。