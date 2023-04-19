梁振英爆為跑馬拉松缺席大灣區考察　狄志遠：人生目標不能有遺憾

特首李家超本周五（21日）將會率領立法會議員到訪大灣區，而全國政協副主席梁振英今日（19日）在Facebook表示，新思維議員狄志遠告假，原因是半年前已安排好去倫敦跑馬拉松。



狄志遠表示，他的人生目標是參與六大世界馬拉松，問道如果要人生目標都堅持不到，「點樣同啲孫做示範作用呢？」又表示立法會主席梁君彥已確認他無法去考察。



稱與梁振英無「牙齒印」

狄志遠指雖然超過60歲，但仍想繼續做運動，早前完成了毅行者。他指議會工作令自己操練不足、休息不夠，又認為倫敦近日落雨、凍都是挑戰。他表示與梁振英沒有「牙齒印」，星期五離港是到倫敦索取選手包，星期一回港。他又稱早前梁君彥已確認他不會到大灣區考察。

狄志遠強調已經65歲半，如不在這幾年完成六大馬拉松就會是遺憾。（馮子健攝）

他指人生目標就是跑完六大世界馬拉松，跑了東京、柏林、芝加哥，並已經報了其他三個。他說就算疫情都跑虛擬馬拉松，又反問人生目標都堅持不到，「點樣同啲孫做示範作用呢？」他表示11月的紐約馬拉松都已經報名，波士頓馬拉松之後都會報名。

他認為大灣區考察不是唯一一次，現時都65歲半，如不在這幾年完成馬拉松就會是遺憾。他表示議員都有做工夫，考察不代表忠誠表態，平日議員亦有放假做其他事。