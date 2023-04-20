陳茂波訪京見人行行長易綱　並拜會中央財經委員會辦公室

財政司司長陳茂波今日（20日）繼續訪京行程，到訪中央財經委員會辦公室、財政部和商務部，晚上在北京大學光華管理學院發表演講。



陳茂波早上到訪中央財經委員會辦公室，與副主任廖岷會面，雙方就國家和香港的經濟和金融發展進行交流。陳茂波介紹了香港特區的經濟情況，以及在新時代、新階段的發展思路和政策。

中午，陳茂波與中國人民銀行行長易綱會面，雙方討論進一步支持內地與香港金融市場發展和互聯互通，深化離岸人民幣樞紐的發展，以及加強綠色和可持續金融的合作等議題。

與財政部副部長討論加強審計監管合作

下午，陳茂波到訪國家財政部，與副部長王東偉會面，並介紹了香港的經濟和金融發展情況，雙方也就加強審計監管合作、國際稅務合作等方面交換意見。

隨後，陳茂波到訪國家商務部，與副部長郭婷婷會面，介紹了香港最新的經貿情況、貿易環境和展望。

陳茂波今次行程，隨行者包括財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀、保險業監管局行政總監張雲正、工業貿易署署長黃少珠等。