陳茂波率高官訪京：歡迎國企與央企來港上市

財政司司長陳茂波今日（18日）展開北京訪問行程，先後與國務院國有資產監督管理委員會副主任趙世堂，及人力資源和社會保障部副部長李忠會面。陳茂波表示，歡迎央企及國企多來港上市。



陳茂波早上國務院國有資產監督管理委員會副主任趙世堂等會面。他指，配合國家發展戰略和「一帶一路」倡議的持續推進，香港歡迎央企及國企充分利用香港的籌融資平台和專業服務，作為開拓及加強發展國際業務的據點，包括把海外業務分拆在香港上市，發債、設立海外業務總部、財資中心、專屬自保保險公司等。

他強調，香港正更好結合「有為政府」和「高效市場」，致力吸引和匯聚優質企業和人才，以創科為抓手，以金融優勢為力量，全力貢獻國家的高質量發展，特別是高水平科技自立自強和雙循環經濟的發展。

之後，陳茂波與人力資源和社會保障部副部長李忠等，交流內地與香港退休金制度的發展經驗，並介紹香港金融市場及服務，可為內地退休保障金投資的資產配置作出積極貢獻。他又參觀一家網絡科技企業，介紹香港市場的優勢和最新的招商引資政策，鼓勵他們擴充在港業務。

陳茂波此行將拜會財金、商務及科技等相關的中央部委和機構，相關政策局局長和金融監管機構代表會參與部分行程，其中包括目前正在英國訪問遇到示威者堵車的財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東教授、香港金融管理局總裁余偉文、證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀，及保險業監管局行政總監張雲正。