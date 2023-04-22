林定國：部份西方國家對香港評價與實際存落差　因優越地位受挑戰

律政司司長林定國今（22日）在港台節目《香港家書》稱，相信大部份人與他一樣，都會認同香港絕對不是某些西方政府、政客和傳媒描述得那麼差，相反，其實多方面都不斷改善進步，並指最近一位曾在香港工作多年、來自新加坡的朋友來香港旅遊數天，也覺香港沒有甚麼改變，對於香港一些新地標更讚不絕口。



林定國認為，個別對香港評價和實際情況存在這麼大落差，就是因現正處於一個非常關鍵歷史階段，國家正快速發展，而有部份西方國家，因為中國採取的制度和一些價值觀與他們不同，他們感覺自己過往優越地位受到挑戰，不符合他們利益，所以千方百計要壓抑中國發展：「不難理解，當你嘗試打擊一個對手的時候，一定是首先針對他的要害，正正因為香港在國家發展扮演著一個獨特重要的角色，難免首當其衝，成為國際政治角力一個重點的戰場。」



林定國在港台節目《香港家書》提到，作為一般市民，當然很難完全理解和分析複雜的地緣政治，但可撫心自問，無論是學習、工作或者其他休閒活動，今時今日與過去是否有重大變化呢？特別是大家非常關心的法治、人權、自由，回顧自身經驗而並非道聽塗說，是否有一些過去經常做的事情、說的話，今時今日突然發覺不能夠再做或者不能夠再講呢？

林定國認為，某些西方政府、政客和傳媒對香港評價和實際情況存在這麼大落差，因為現正處於一個非常關鍵歷史階段，國家正快速發展，而有部份西方國家，因為中國採取的制度和一些價值觀與他們不同，他們感覺自己過往優越地位受到挑戰，不符合他們利益，所以千方百計要壓抑中國發展。

林定國指國安法規範非常極端言行 相信一般市民不會做

他指出，國安法的而且確是定立了一些新規矩，但規範的都是一些非常極端的言行，例如鼓吹宣揚香港獨立、參與恐怖活動等，相信一般市民過往根本不會做，而政府很理解，不少市民對於國安法都難免有些疑問，正因這樣，港府正努力加強這方面的教育工作。

國安教育絕不能三分鐘熱度 林定國：如孝順父母關愛伴侶應銘記心中

他強調上星期剛剛舉行國家安全教育日，但絕對不能夠三分鐘熱度，正如孝順父母、關愛伴侶不需要每日掛在嘴邊，而應該銘記心中，並解釋國家安全教育的重點是希望大家能真正體會國家安全如何與生活和福祉息息相關，感受到那份重要性，最起碼自動自覺嘗試理解、心甘情願去尊重和遵守一些關乎國家安全的法律。