公安部長王小洪見港紀律部隊首長　籲繼續為社會穩定作貢獻

國務委員、公安部部長王小洪今日（24日）會見由保安局局長鄧炳強率領的特區政府紀律部隊首長訪京團。王小洪充分肯定本港紀律部隊對維護國家安全及香港社會穩定作出的重要貢獻，希望他們持續鞏固國家安全和香港社會穩定大局作出更大貢獻。



澳門傳媒月中曾報道，澳門新聞界訪京團拜訪國務院港澳辦副主任楊萬明時，獲證實國務院常務副總理丁薛祥任中央港澳工作領導小組組長，副組長則有5人，其中一人正是王小洪，其餘4名副組長分別是同屬政治局委員的全國政協副主席兼中央統戰部部長石泰峰、和中央政法委書記陳文清，國務委員兼外交部部長秦剛、和國務院港澳辦主任夏寶龍。



根據新華社報道，王小洪聽取了由鄧炳強領導的紀律部隊交流團成員工作情況介紹，王充分肯定香港紀律部隊為維護國家安全和香港社會穩定作出的重要貢獻，希望香港紀律部隊深刻把握「一國兩制」精髓要義，全力支持特區政府依法施政，維護特區政府管治權威，持續鞏固國家安全和香港社會穩定大局，積極服務香港經濟社會發展，為保持香港長期繁榮穩定作出更大貢獻。

鄧炳強今早率六大紀律部隊首長出訪內地，是他上任局長以來的首次。他今早啟程前稱，行程議題有關國家安全、跨境罪行、緊急救援、人才往來、貨物往來和懲教管理，會作報告及討論，其中消防處、飛行服務隊、和懲教署，分別會與內地不同單位簽署合作協議，關於雙方合作交流方面。他重申，紀律部隊一如既往守護香港捍衛國家安全。