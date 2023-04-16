夏寶龍考察香港｜政總見紀律部隊首長　鄧炳強引述：要居安思危

繼續在港考察行程的國務院港澳辦主任夏寶龍，今日（16日）下午在政府總部接見特區政府各支紀律部隊的首長。保安局局長鄧炳強在會後引述夏寶龍稱，本港目前正處於由亂到治、由治及興的階段，警惕危害國安的情況仍然存在，必須居安思危，紀律部隊會因應情況一如既往保護香港市民及捍衛國家安全。他指，夏寶龍對紀律部隊的工作予以肯定和支持。



鄧炳強又指，會上與夏寶龍就國家安全、公共安全、出入境便利、青少年更生、緊急救援工作等議題交換意見。



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被問到夏寶龍昨日在全民國家安全教育日發言時指，遊行不是表達訴求唯一方法時，鄧炳強重申港人的遊行集會權利受《基本法》、《香港國安法》保障，但同時要就每個公眾活動，逐一按《公安條例》、國安法等作評估。

他指：「「因為而家真真正正仲係有人希望透過呢啲活動危害國家安全」，以3月5日的婦女節遊行為例，指有人在網上聲稱要騎劫活動，有暴亂分子揚言要作出危害香港和國家安全的活動，主辦單位最後取消活動。

從呢件事我哋可以睇到，事實上真係有人希望利用呢啲活動嚟到危害我哋安全，所以我哋必須就住每一個呢啲公眾活動作出詳細嘅風險評估，如果有需要嘅話我哋會喺呢個活動裏面施加一啲措施，確保我哋香港市民及國家安全得到保障。 保安局局長鄧炳強

他指，措施包括如何辯讓真正參與遊行的人士、如何確保不會被一些非參與活動的人士騎劫活動。

被問及政府審批遊行申請的準則，鄧炳強重申每個活動個均要作獨立評估，不能一概而論。

至於《基本法》23條立法問題，鄧炳強重申是特區政府憲制責任，同時也有實際需要，政府正仔細研究國際形勢、法庭判例及香港的實際情況，確保法例有效。

鄧炳強：警務處正查掉包走犯案 有結果會適時公布

鄧炳強又被問到早前西九法院發生掉包走犯案件，他指警務處已處理事件、流程作調查，有結果會適時公布。

夏寶龍於下午五時前抵達政府總部，行政長官李家超及保安局局長鄧炳強在場迎接，夏下車後即與二人先後握手，並向傳媒揮手。而入境處處長區嘉宏、懲教署署長黃國興、海關關長何佩珊、消防處處長楊恩健及警務處處長蕭澤頤，在下午四時許已陸續抵達政府總部，會面大約歷時一小時。

夏寶龍離開政府總部，再轉往灣仔華潤大廈，料接見駐港中資機構代表。