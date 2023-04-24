五一遊行｜鄧炳強批申請人刻意淡化風險不負責任：唔守法我拉你啦

正申請舉行五一遊行的前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪，冀警方不要誇大遊行會被騎劫的風險，以批出活動的不反對通知書。保安局局長鄧炳強今早（24日）出發前往北京訪問前主動回應，稱警方的風險評估是基於事實和以往發在2019年發生的事情，不點名批評任何人刻意淡化這些活動帶來的風險，都是不負責任的行為，強調活動組織者必須守法並確保活動不受「騎劫」。



▼2月24日 鄧炳強出席撲滅罪行委員會後會見傳媒 ▼



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鄧炳強以3月5日婦女團體擬申辦爭取婦女權益的遊行為例，就因為有人企圖騎劫遊行，所以大會負責任地臨時取消活動。他強調，警方的風險評估確確實實存在，「任何人刻意淡化這些活動帶來的風險，甚至說『無事㗎，你出來啦，安全嘅』，呢啲係不負責任嘅行為。」

活動組織者要確保活動不受騎劫

他表示，「任何公眾活動組織者，當然守法係必須，唔守法我拉你添啦！」同時強調，警方當然有能力令活動在安全下進行，但活動組織者自己要有積極責任，盡其能力令活動在安全有序情況下發生，「所以你（組織者）有責任採取合理行動，你自己能力做到的行動，確保活動不受干預，不受騎劫，包括你如何辨識你正式參加者，及如何防止人騎劫你活動。」

至於警方會何時決定是否發出不反對通知書，鄧表示，警方必會在規定時限期通知組織人士是否獲發不反對通知書，及如獲發會有什麼附帶條件，任何組織公眾活動人士有積極責任，「唔係你組織咗，掉低咗，『你警方搞掂啦，我咩都唔做』，唔係咁嘅。」

不回應此行會否討論23條立法

鄧炳強今早啟程前赴北京，率六大紀律部隊首長訪問，周三轉訪廣州。他表示，行程議題有關國家安全、跨境罪行、緊急救援、人才往來、貨物往來和懲教管理，會作報告及討論，其中消防處、飛行服務隊、和懲教署，分別會與內地不同單位簽署合作協議，關於雙方合作交流方面。他重申，紀律部隊一如既往守護香港捍衛國家安全。

被問及行程期間會否討論基本法23立法時，鄧稱，會面細節不便討論，惟強調23條是特區政府憲制責任，亦有實際需要，當面對這麼多國家安全和香港安全風險，23條一定盡快去做，「希望今年或最遲出年完成立法工作」，立法一定衝量現時風險、過往風險，以及將來面對的挑戰。