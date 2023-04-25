區議會改革方案將出台　建制派認為委任專業人員有助地區治理

特首李家超今日（25日）早上在行政會議前的記者會，主動提到地方行政檢討，明言來屆區議會不只直選，亦會有其他成為區議員的渠道，待行政會議拍板後將很快有公布。



李家超透露，來屆區議會整體議席與今屆相若，會保留一定選舉成份，並提出符合維護國家安全、全面落實「愛國者治港」原則，以及充份體現行政主導這三大原則。



柯創盛：吸納不同人士可以區議會聲音更多元化

觀塘區議會主席柯創盛表示，歡迎港府就地區行政進行檢討。他指，以往區議會「大變天」，有心人利用區議會平台「反中亂港」，甚至動員參與危害國家安全的活動，但區議會扮演地區工作前線角色，與市民生活息息相關，他贊成區議會除了要確保落實「愛國者治港」原則，回歸至「非政權性區域諮詢組織」定位外，未來也要強化地區諮詢職能以服務市民。

特首李家超提到區議會會保留一定的選舉成份，又指組成方法將包括不同方式，這意味區議會將削減直選議席。不過柯創盛直言，不擔心新的組成方式會削弱區議會認受性。他指，區議會的職責是成為政府的「眼、耳、口、鼻」，假設新的區議會組成方式恢復委任制，相信可以吸納更多專業人士及資深地區人士，令議會聲音更多元化。

港英時代委任制 律師醫生帶入專業意見

柯創盛又指，早於港英時代已有委任制度，而他當時與被委任成為區議員的專業人士，如校長、律師、醫生等共事時，深感他們的背景及經歷也可為地區服務帶來好的意見，認為來屆區議會組成方式可以此為參考。

在區議會「去政治化」及強化諮詢職能下，議會工作似乎將與「關愛隊」職責重疊，柯創盛對此表示否認，他指兩者非從屬關係，相信區議會在檢討後反而可以與「關愛隊」產生協同效應，更好服務地區。

周浩鼎要求政府盡快提交方案上立法會

立法會政制事務委員會主席周浩鼎表示，區議會自2019年起已淪為「黑暴」 反中亂港的政治平台，指有「黑暴」的議員在區議會會議上唱與「港獨」相關的歌曲、作出「藍絲與狗不得內進」的煽動仇恨及分化社會的行為，甚至利用區議會資源籌備反中亂港的活動，形容「不堪入目」，故他認為政府宣布保留區議會但須進行改革是應該的。

他認為，區議會要透過改革方可落實良政善治、「愛國者治港」以維護國家安全，重回作為諮詢架構的本位，形容「撥亂反正」，強調區議會不能被反中亂港的人士滲透，也不能再淪為「政治機器」。

周浩鼎又指，作為政制事務委員會主席，接下來將與政府溝通，要求政府盡快將區議會議席產生及組成方案，提交至政制事務委員會供議員討論。

稱西方媒體堅持一人一票是「唯我獨尊」

至於該如何確保區議會保持多元化聲音，周浩鼎認為最重要是可吸納有能力的有志之士進入區議會。他補充，以往有不少人堅持以某一種形式進行選舉：「西方有啲媒體，或者甚至外部勢力堅持只有直選、一種一人一票嘅模式，唯我獨尊先至啱，而妖魔化咗其他模式，甚至乎因為咁去煽動咗好多社會分化同政治仇恨。」他強調直選非解決問題的「靈丹妙藥」，他以「完善」後的立法會為例，指現屆立法會有選委界議員，可以更宏觀地探討議題，避免民粹主義。

酬金津貼或不變 楊永杰指可維持服務質素

身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰表示，對於特首李家超指地區行政檢討工作進入尾聲感到高興，消息令地區人士放下心頭大石，使他們未來仍有機會進行地區工作。楊永杰特別提到，樂見李家超指來屆區議員的酬金及津貼可以考慮維持不變，強調地區需要資金進行服務，若削減津貼必定會影響區內服務質素。

楊永杰亦贊成區議會未來以「愛國愛港」人士作主導，他指以往的區議會「泛政治化」，反對派常盲目以政治立場審批地區工作款項，指以往曾有申請撥款的活動提及「愛國愛港」，旋即被反對派拒絕撥款申請，認為難以理解。他相信區議會在檢討過後，可以回到作為諮詢架構的初衷。

專業人士加強地區工作理據 更能說服力政府審批

外界一直有傳來屆區議會將由直選、間選及委任所產生，楊永杰認為組成方式分為三類，反而可以強化諮詢功能。他以自己作為直選區議員為例，審議地區事項時會以維護自己地區利益為優先，未來倘加入間選及委任等議席，吸納地區資深人士、校長、工程師等專業人士時，相信可令地區意見更立體呈現：「例如以往我哋申請一啲地區工程，政府唔批嘅時候，有委任嘅專業人士加入就可以支持到我哋嘅理據。」

不過區議會換屆將至，政府現時才準備公布最新方案，會否對區議會選舉造成影響？楊永杰指， 仍留任的區議員在2019年至今工作仍不間斷，直言：「唔似啲反對派，被DQ（取消資格）或者辭職後消失得無影無蹤，所以一直有工作嘅地區人士唔會因為選舉而加重工作。」