區議會｜杜絕成「港獨」平台　李家超強調三大原則、保留直選議席

行會時隔兩星期後於今日（25日）復會，李家超在會前見記者時主動提到地區行政檢討工作已進入最後階段。李家超指，第六屆區議會自2020年起，有大量議員做出違反職能的行為，視區議會為鼓吹「港獨」平台等，故是次檢討必須杜絕以往的情況。



李家超透露，來屆區議會議席與今屆相若，強調會保留一定的選舉成份，但重申區議會組成必須符維護國安、全面落實「愛國者治港」原則、及充份體現行政主導三大原則，強調區議會的職能和組成都要「去政治化」。



李家超斥昔日區議會漠視民生

來屆區議會選舉料將於今年11月舉行，特首李家超今早（25日）會見傳媒時交代其檢討進展。李家超指，第六屆區議會自2020年起，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，更粗暴做出超出區議會作為地區諮詢組職職能的行為：「有區議員危害國家安全，鼓吹港獨、助長『黑暴』、反對香港國安法，肆意干擾同埋阻止政府施政，刻意挑撥矛盾，蓄意分化社會，制造對立，漠視民生，惡意推倒以往的民生建設，損害市民福祉，破壞香港利益。」

重申要撥亂反正 從制度上防止亂象

他指，大量區議員因拒絕宣誓，或因為不願意宣誓而以各種藉口辭職，另外亦有部份區議員因宣誓無效而被取消資格，指他們拒絕承認中華人民共和國是香港的主權國，及對香港行使主權。他續說，有30多名議員被取消資格或辭職，原有的470名議員，現時只剩下三分之一，即146名仍服務地區，直言：「情況不能接受，我哋必須撥亂反正，香港不能亂，亦都亂唔起」。

李家超強調，港府不會容許區議會成為「港獨」平台、不會准許區議會違反《基本法》、不會准許區議會干擾政府施政，「社會都不能夠容許區議會被騎劫、被癱瘓」，不可以容許這些「害群之馬」破壞社會，故要在制度上防止這止顛倒黑白的亂象在區議會發生。

堅持維護國安、愛國者治港、行政主導

李家超指，是次檢討必須要堅持三個原則，分別為國家安全放在首位，貫徹「一國兩制」方針，確保憲制及《基本法》的要求有效落實，包括根據《基本法》第97條的規定「成立非政權性區域諮詢組織」；全面落實「愛國者治港」原則；充份體現行政主導，「特區政府必須抓緊地區治理工作，培養強而有力的地區服務隊伍，全面加強地區動員能力」。

具體而言，是次檢討包括檢視區議會職能和組成，李家超強調要使區議會「去政治化」，回復《基本法》第97條下應有的定位，以及強化地區治理架構。他指檢討工作已進入最後階段。

特區政府必須抓緊地區治理工作，培養強而有力的地區服務隊伍，全面加強地區動員能力 李家超講地區治理

保留一定直選議席 總席位與現屆相若

李家超亦回應了外界對區議會組成的揣測，他指區議會作為地區行政及諮詢一部份，直言仍值得保留，但產生方式必須符合《基本法》內的定位及職能，組成方法將包括不同方式，強調會保留一定的選舉成份，讓愛國、愛港而有志服務地區的人士有多個途徑參與。他又指，來屆的區議會議席將與現屆相若，來屆區議員的酬金及津貼可以考慮維持不變，而支持區議員履行區議會工作。李家超重申，港府會強化對地區的治理領導力度及統籌力度。