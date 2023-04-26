陳茂波：對經濟復甦有信心 簡化地契續期草案料於5月討論

財政司司長陳茂波今日（26日）率領發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、財經事務及庫務局局長許正宇等官員，出席第九次立法會前廳交流會。陳茂波指，是次交流會的主題為「新時代、新階段下香港經濟發展新方向」，他指今年第一季經濟較去年第四季表現較佳，對今年經濟復甦力度有信心。



甯漢豪透露，為增加土地供應及彈性，政府料於下月提交簡化地契續期草案至立法會發展事務委員會討論。



官員於前廳交流會後會見傳媒，提到有澳洲商務代表團訪港，是否意味中澳關系有解凍跡象時，陳茂波指自香港復常後，陸續有不同地方的商務代表團來港，與他們會面期間也介紹了香港在新時代下的優勢，以及他們該如何利用香港進入大灣區市場，指港府會繼續與其他商務代表團接觸。

3月出口下跌放緩 消費「相當好」

陳茂波又提到，香港未來舉行很多大型活動，回顧近來的經濟發展指，香港本年度第一季經濟較去年第四季好，3月份的出口下跌也有收窄的趨勢，形容消費「相當好」，對今年經濟復甦力度有信心。

甯漢豪在會後表示，高質量發展離不開充足的土地供應，強調政府未來的土地政策會保持創新思維，令土地運用更有彈性。她透露，政府會透過立法簡化地契續期手續，下月提交立法會發展事務委員會討論，她說議員希望當局盡快提交相關修例。

何永賢指，是次交流中與議員談及多個建築新方法，如建築機器人等。她指政府的工程地盤中，已有不少工序善用科技，形容香港已迎來建造業的新台階，政府未來會多作新嘗試。