雲巴｜林世雄：持開放態度　將進行數據調研確保安全

立法會今日（26日）舉行第九次前廳交流會，由財政司司長陳茂波率領運輸及物流局長長林世雄、發展局局長甯漢豪等官員出席。一眾議員在交流會上格外關注香港會否研究應用內地的運輸技術，如「雲巴」、「智軌」等。



林世雄於會後回應傳媒指，政府對引入有內地特色、新興運輸技術表示歡迎及持開放態度，指「雲巴」處於初發展階段，當局將與「雲巴」聯絡，拿取數據及資料進行調研。



民建聯立法會議員顏汶羽引述林世雄所指，政府團隊過去幾年曾到內地不同地方考察運輸系統，當局認為深圳的「雲巴」、株洲的「智軌」，以及夏門的「BRT」（快速巴士）都適合在香港應用。

顏汶羽續指，深圳的「雲巴」現時以3至4卡車為主，倘香港也只引入3至4卡車的「雲巴」，相信難以滿足東九龍居民需求，透露運輸及物流局團隊正就八卡車雲巴的爬波能力、上落客速度、消防要求、建造成本等進行深度調研。

林世雄於會後見記者時表示，「雲巴」仍處於起步階段，當局會研究「雲巴」技術、營業、安全、操作等數據，探討在香港使用的可行性。

不過工聯會鄧家彪指，與林世雄交流後，感覺對方並非偏重「雲巴」技術，因涉及不同考慮，如「雲巴」只有一道門，在香港使用或效率欠佳。