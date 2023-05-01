五一｜百人遊行被拒　陳寶瑩質疑：姜濤生日成千人又維持到秩序？

香港經濟步入復常，但「五一」遊行未見復常，多個團隊申請於今日（1日）舉行勞工遊行，惟遊行最終因「一籃子」因素告吹。社民連今早到政府總部請願，質疑屬於勞動者的「五一」大遊行未能舉辦，本地勞工喪失一個重大的發聲平台。



社民連主席陳寶瑩提到，昨日（30日）有千人到銅鑼灣慶祝本地男星姜濤生日，警方亦有到場維持秩序，反問為何數百人的遊行警方卻要製造恐慌，勸退遊行主辦方。



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5人示威10多警察戒備 提醒要符合國安法禁蒙面法

社民聯今日有5人請願，而警方一度有10多人在現場戒備。請願開始前，警方代表特意向陳寶瑩宣讀請願注意事項，當中包括要確保符合國安法、確保無任何不利國安的行為、禁蒙面法仍然生效等。陳寶瑩透露，數日前告知警方社民連將於今日（1日）到政總請願時，警方態度如同今日般，搬出一連串「國安」提醒。

陳寶瑩表示，遊行、請願是為了捍衛勞工界權益，凝聚工人力量迫使政府聽取勞工及打工仔女的意見，惟數個主辦方申請遊行反遭警方用子虛烏有理由勸退，她形容今日的香港「水盡鵝飛」，對於「五一」沒有勞工遊行能順利舉行感到失望。

▼4月30日「姜濤誕」數千人在銅鑼灣聚集，警方有維持秩序▼



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警方維持千人賀姜濤生日秩序 遊行反被勸退

她特別提到，昨日（30日）有千人到銅鑼灣慶祝「姜濤誕」，警方亦有到場維持秩序，質疑為何一日之差，就連數百人的遊行也未能舉辦，批評警方要製造恐慌。

社民連要求政府停止輸入外勞，指本地勞工在疫情期間「無工開」，政府坐視不理，反觀經濟開始復常，「老闆嘅聲音鋪天蓋地」，政府隨即宣布有意輸入外勞，「根據統計處最新數據顯示，建造業臨時失業率為4.5%，約15,700人失業。當失業率末妥善處理的時候，反而引入外勞，豈不令本地失業問題更為惡化？」

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陳寶瑩批「開心香港」未解決真正結構性問題

陳寶瑩又質疑，「開心香港」是政府「自high」，指社會真正結構性問題，如長者生活、房屋等仍未得到解決，直言：「政府花銀紙放煙花」。

被問到社民連會否參選來屆區議會時，陳寶瑩僅指區議會議席權力有限，地區行政經多年進步才有表達聲音的權力，倘政府改限制直選議席，是區議會的「倒退、絕大倒退」，認為區議會的影響力受到限制及邊緣化。