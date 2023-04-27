撤五一遊行｜相信黃迺元非自由決定 杜振豪稱：社會心中有數

早前以個人名義申請五一遊行的前職工盟主席黃迺元，昨日（26日）早上一度失去聯絡，更有傳出被當局帶走，其後宣佈取消遊行。偕黃迺元一起以個人名義申請遊行的前職工聯幹事杜振豪今早（27日）接受電台訪問，透露昨日情緒崩潰的黃迺元現已平復心情，相信黃撤銷遊行申請「非自由決定」，直言：「社會大眾心中有數。」



杜振豪：相信撤銷申請是不由自主

杜振豪提到，黃迺元恢復自由後，兩人至今仍未面對面傾談，只是透過電話聯絡。杜振豪透露，昨日（26日）早上約11時半收到黃迺元的來電，以壓抑及「有啲震」的聲線向其表示已經取消遊行。杜振豪相信，黃迺元曾經有不愉快經歷，曾經不由自主。

杜振豪昨日曾在社交平台上宣佈取消遊行申請時提到黃迺元情緒崩潰，杜振豪表示，相信是黃迺元當時被迫作出「佢唔想做的決定」，而黃迺元知道該決定會令好多人失望，故感到傷心。

申請遊行為試探復常 深信警方有能力處理

杜振豪指，與黃迺元二人以個人名義申辦遊行，是為了作出「復常的試探」，但最終事件反而帶出了「好差」的信息，反映香港在復常後「似乎仲未係好正常的社會」，又直言：「社會大眾心中有數。」

他深信，遊行不存在風險，更相信警方有能力處理數百人規模的遊行。即使未能申辦遊行，杜振豪也以為警方會發出反對遊行的通知書，結果要由黃「主動取消」是「始料不及」。杜振豪相信，「取消（遊行申請）不是（黃迺元）自由的決定」。

五一遊行其中一名申請人杜振豪4月26日中午發貼文稱，在早上約11時半，黃迺元恢復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，杜又指黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，

杜振豪透露同樣受到滋擾

杜振豪指，自己近來亦收到不同的滋擾電話及信息，指有人以香港市民的身份著他不要舉辦遊行、說遊行存在高風險等，不過杜振豪指自己情緒可以，坦言：「最難受唔係我食，係黃生食。」