黃迺元簽紙取消五一遊行申請　杜振豪：黃限於國安法無法透露詳情

正申請五一遊行的前職工盟主席黃迺元，今早（26日）被指「在住所休息時無故失去蹤影」，五一遊行另一申請人杜振豪中午最新回應指，在今早約11時半，黃迺元恢復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰。杜又指黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，杜稱黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持他的決定。



五一遊行其中一名申請人杜振豪4月26日中午發貼文稱，在早上約11時半，黃迺元恢復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，杜又指黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，

「香港五一遊行2023（申請中）」Facebook專頁，先於今早8時38分發貼文表示，「今早約7時半，在住所休息的黃迺元無故失去蹤影，至今未能聯絡。親友懷疑，黃被當局要求協助調查甚或拘捕，現已聯絡律師跟進。如有進一步消息，會在法例許可範圍下交代情況。」

前職工盟主席黃迺元。（資料圖片/盧翊銘攝）

杜振豪稱黃迺元未有被捕 惟情緒崩潰

至中午，五一遊行另一申請人杜振豪在同一專頁稱，今早約11時半，黃迺元回復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力，而限於《港區國安法》，黃無辦法透露詳情。杜振豪引述黃表示，剛剛已簽紙取消遊行申請。

杜振豪理解及支持黃迺元決定

杜振豪指，他「能夠想像期間發生了甚麼事」，並指黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持他的決定。杜振豪文中指，會如此發展在決定申請遊行時已有預料，又指今次不會打擊他們爭取工人權益鬥志，又向社會大眾致歉。

五一遊行另一申請人杜振豪稱黃迺元已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持他的決定。(資料圖片/鄭子峰攝)

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