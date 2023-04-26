黃迺元簽紙取消五一遊行申請 杜振豪：黃限於國安法無法透露詳情
撰文：韋景全
出版：更新：
正申請五一遊行的前職工盟主席黃迺元，今早（26日）被指「在住所休息時無故失去蹤影」，五一遊行另一申請人杜振豪中午最新回應指，在今早約11時半，黃迺元恢復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰。杜又指黃向他表示，剛剛已簽紙取消遊行申請，杜稱黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持他的決定。
「香港五一遊行2023（申請中）」Facebook專頁，先於今早8時38分發貼文表示，「今早約7時半，在住所休息的黃迺元無故失去蹤影，至今未能聯絡。親友懷疑，黃被當局要求協助調查甚或拘捕，現已聯絡律師跟進。如有進一步消息，會在法例許可範圍下交代情況。」
杜振豪稱黃迺元未有被捕 惟情緒崩潰
至中午，五一遊行另一申請人杜振豪在同一專頁稱，今早約11時半，黃迺元回復自由，他未有被拘捕，但情緒崩潰，顯然承受了巨大壓力，而限於《港區國安法》，黃無辦法透露詳情。杜振豪引述黃表示，剛剛已簽紙取消遊行申請。
杜振豪理解及支持黃迺元決定
杜振豪指，他「能夠想像期間發生了甚麼事」，並指黃已經盡了一切努力捍衛集會遊行權利，完全理解及支持他的決定。杜振豪文中指，會如此發展在決定申請遊行時已有預料，又指今次不會打擊他們爭取工人權益鬥志，又向社會大眾致歉。
▼疫情期間職工盟曾於五一擺街站▼