李家超：港首季經濟增長2.7% 黃金周料共60多萬內地客來港

特首李家超今早（2日）出席行會前見記者，透露本港第一季經濟增長（GDP）錄得2.7%，直言扭轉上季經濟收縮的情況，預料今年經濟表現較去年好。另外，他亦公布了本港在「黃金周」期間的訪港旅客人數，指在過去周六（29日）及周日（30日）共有76萬人次入境香港，計及餘下的黃金周假期，預料共有60多萬內地旅客來港。



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李家超表示，本港第一季經濟錄得2.7%正增長，扭轉上季負4.1%經濟收縮的情況。他指，雖然首季出口仍然下跌，但隨著內地經濟持續較快增長，本港航空運力加速恢復，相信第二季經濟會比第一季好，今年經濟會較去年好。

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黃金周料共逾60萬內地旅來港

隨內地一連5天的「五一」黃金周假期於上周六（29日）展開，訪港旅客大幅增加。李家超指，在周六及周日已共有76萬人次入境香港，當中有32萬人為內地訪客，計及餘下兩日的黃金周假期，李家超預料共有60多萬內地旅客來港。他強調，訪港旅客數字屬政府估算之內。

M+、故宮入場人次創單日新高

李家超亦留意到訪港旅客到訪的景點變得多元化，包括名勝古跡、主題公園、購物熱點、離島風光、地區小店、地區小食等都深受內地客歡迎，體現香港的多元化及魅力。他又指M+博物館過去單日有1萬9千多次人流、故宮有7千3百多人次入場，分別創了開館以來的單日新高。

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他樂見各區旅遊景點秩序良好，指紅磡及土瓜灣食飯的情況大為改善，因為旅行團食飯地點已分流至不同地點，形容情況大致良好。

他又讚揚各局、部門及旅行社互相配合、統籌及協調相關工作，令旅客有良好的訪港經歷，確保香港歡迎旅客的形象。